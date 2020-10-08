«Я понимаю, что там война, а не сахарную вату продают». Репортаж из Еревана

Лидия Мартынова

Война в Нагорном Карабаха (Республике Арцах), которая оказалась самой серьезной со времен конфликта 90-х годов, сплотила армянский народ и показала его готовность к взаимовыручке. Армяне всего мира с паспортами разных стран съезжаются в Ереван и записываются добровольцами для поддержки НКР.

Ожидая своего вылета в Ереван из Сочи, я замечаю группу крепких парней, вещей у них немного, но спальные мешки за плечами и сосредоточенный взгляд выдают в них добровольцев. Тем более, что за годы войны на Донбассе ополченцев я видела немало — в их взгляде и манере поведения всегда есть что-то общее. Точно также всегда можно выделить из толпы журналистов, которые продолжают стекаться в Ереван со всего мира. Со мной одним рейсом летит журналист New York Times. Мои знакомые в Ереване рассказали, что американская пресса долго не освещала конфликт в Карабахе должным образом, и только после протестов армян в Лос-Анджелесе напротив офиса CNN, американские СМИ обратили внимание на эту войну.

В аэропорту мне удалось разговориться с добровольцами, все вместе они летели из Абхазии, где жили с самого рождения. Те, что постарше, успели принять участие в грузино-абхазском конфликте, те, что помладше, служили в органах, то есть правильно распоряжаться оружием тоже умеют. Мой собеседник, один из тех, что постарше, рассказал, что едет поддержать свой народ, который он не может оставить в беде. Вспоминает, как мирно все жили в Советском Союзе, когда не было границ, а хлеб стоил несколько копеек.

— Ты большая молодец, я отношусь к тебе как к мужчине, потому что ты не испугалась собралась одна на войну, — говорит он мне, когда узнает о цели поездки в Ереван.

— А вы ради чего едете воевать?, — спрашиваю я того, что помладше.

— Я люблю свою нацию, свою веру и Христа. Только вы не подумайте, что я националист. Пожалуй, я больше еду воевать за веру, — отвечает он. Как и в ополчении Донбасса, мотивы и убеждения у добровольцев разные.

— А вы что хотите писать? Вы будете писать правду? Вы знаете, что Турция состоит в НАТО? Знаете, что они бомбят мирный Степанакерт?, — спрашивает он в свою очередь.

В Ереване журналистов, продолжающих прибывать в Армению, встречают представители МИД и отводят их сдавать тест на коронавирус — бесплатный для представителей СМИ. У выхода дежурят местные журналисты, берут интервью у приезжающих добровольцев, поток которых не заканчивается. С самых первых дней добровольцами для отправки в Карабах записываются женщины и даже несовершеннолетние. Это необходимо, скорее, для поддержки боевого духа и народного единения во время войны. Конечно же, никто пока что всерьез не собирается отправлять людей без боевого опыта на фронт. Но их готовность впечатляет.

Армянской спортсменке, чемпионке кубка мира по смешанным единоборствам Назели Симонян всего 16 лет, и с первых дней войны она записалась в добровольцы. Спортом девушка занимается уже около четырех лет. Назели, несмотря на свой возраст, имеет минимальную военную подготовку и звание «миротворец». Постоянная угроза войны не может проходить даром. На Донбассе подростки тоже рано учатся обращаться с оружием, вступая в юнармию и нередко после этого выбирая военную карьеру.

«Я записалась добровольцем для отправки в Нагорный Карабах. У меня есть небольшая военная подготовка, я умею стрелять и чистить оружие. Мне сказали — „если будет нужно, то мы позвоним, но пока что маленькие девочки нам не нужны, у нас есть солдаты и есть взрослые женщины — добровольцы“. Передо мной за три дня записалось 400 девочек, а парней еще больше. Это был самостоятельный выбор, я даже маму не предупредила. Позже мама узнала о моем решении и тоже записалась добровольцем. Сейчас очень сложное военное положение. Если что-то случится, я готова взять в руки оружие и пойти на фронт. Я представляю, что там происходит, понимаю, что там не сладкую вату продают, осознаю, что идет война, на которой погибают люди, и где я тоже могу погибнуть. Но я готова к тому, чтобы умереть за свою Родину. Больно видеть, как умирают наши братья из-за того, что они (Азербайджан- прим. ред) не понимают — то, что им не принадлежит, никогда не будет в их руках. Они никогда не завладеют нашими землями. У меня есть много знакомых, которые погибли в Карабахе, мы вместе с ними тренировались, вместе с ними прогуливали уроки, очень сложно поверить, что их больше нет. Они были еще совсем молодыми», — говорит девушка.

Она планирует посвятить себя спорту и военной карьере.

«Я знаю, что эта война будет очень долгой, если она закончится сейчас, то никто не может гарантировать, что она не повторится в будущем. Мне потребуются военные знания. Если сейчас меня не возьмут на фронт из-за возраста, то, в будущем с военной подготовкой я смогу быть полезна своему народу. У нас постоянно идут войны, но я не буду прятаться и плакать из-за войны. Если надо будет, стану защищать Родину, как мои братья», — Назели говорила это спокойно и без бравады, что придавало еще больший вес ее словам.

По всему Еревану сейчас развешаны флаги Армении и Арцаха, то тут, то там встречаются пункты сбора помощи.

Из-под бомбежек были оперативны вывезены женщины и дети, их разместили в гостиницах, и сейчас им требуется самое необходимое для жизни — постельное белье, еда, детское питание. Один из таких пунктов я застаю возле Лингвистического университета имени Брюсова. Волонтеры из числа студентов упаковывают принесенные вещи в картонные коробки, которые будут передаваться военным и нуждающимся гражданским — беженцам из зоны конфликта.

— Люди ежедневно приносят вещи, одежду, одеяла, продукты, лекарства. Одежды уже стало так много, что мы просим пока что не приносить ее. Сейчас нам больше необходимы лекарства, продукты и постельное белье, — говорит одна из волонтеров.

Все разговоры на улице и дома сводятся к обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе.

«Карабахцы — очень упрямый народ. Они никогда не уйдут оттуда, где похоронены их деды», — говорят в Армении.

Многие рассчитывают на Россию. «Запомни, как только наш общий президент прилетит сюда, война сразу закончится», — сказал один из моих новых армянских знакомых.

Роль России в урегулировании карабахского конфликта — одна из самых обсуждаемых тем в среде армянской интеллигенции. Тем временем обстрелы городов НКР не прекращаются. Сегодня дважды был обстрелян собор Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуши.

Во время повторного обстрела были раненые, в том числе два российских журналиста — Юрий Котенок и Левон Арзанов.

По информации ИА Newstes, боевые действия должны быть прекратиться в ближайшее время. Хочется верить, что эта информация подтвердится, и война перестанет уносить жизни людей по обе линии фронта.