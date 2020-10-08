Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подаст в суд из-за высказываний Навального

Анастасия Иванова

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер примет «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE из-за публикации в издании Bild критических высказываний в свой адрес со стороны Алексея Навального. Бывший канцлер недоволен тем, что ему не была предоставлена возможность высказать свое мнение.

Ранее Навальный в интервью Bild обвинил экс-канцлера ФРГ, председателя совета директоров «Роснефти» и главу комитета акционеров Nord Stream AG Шрёдера в получении «тайных платежей» от российских властей, при этом он не предоставил никаких доказательств, отметив, что это его личное мнение. Он также заявил, что Шредер — «мальчик на побегушках Путина».

«Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Однако его заявления в интервью газете Bild и на сайте bild.de о якобы „тайных платежах“ являются ложными. Он сам сказал, что у него нет доказательств его необоснованным утверждениям. Тем не менее, газета Bild и bild.de распространили эти заявления без того, чтобы попросить моей точки зрения. Поэтому я считаю себя обязанным действовать юридическими методами против издательского дома, серьезно нарушившего мои личные права», — написал Шрёдер в своем аккаунте на сайте Lindekin.

Он добавил, что «то же самое произойдет с любым другим СМИ, если они переймут эти фальшивые заявления, которые распространили газета Bild и bild.de, и распространят их далее».

При этом Шрёдер отдельно отметил, что «отравление господина Навального должно быть транспарентно прояснено со стороны российских ведомств», напомнив, что он уже высказывался в аналогичном ключе по инциденту.

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В 2017 году политик стал главой совета директоров «Роснефти», в 2020 году он был переизбран на эту должность.