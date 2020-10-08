Эксперт: после выборов может встать вопрос о смене лидеров ЛДПР и КПРФ

Алексей Вольцев

После выборов в Госдуму в 2021 году может остро встать вопрос о смене лидеров партий ЛДПР и КПРФ, так как для Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова грядущая избирательная кампания может стать последней в их политической карьере, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Его мнение приводит РИА Новости.

"Партии назвать стареющими было бы совсем неправильно. А если мы посмотрим на лидеров, то тут уже безусловно у этих партий есть серьезная проблема. Владимир Жириновский – 74 года, и из этих 74 лет он 31 год возглавляет ЛДПР. Многие люди столько на свете не живут, сколько он партию возглавляет. Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ 27 лет, а самому ему даже больше чем Жириновскому – 76 лет. И поэтому нет никаких сомнений, что текущий избирательный цикл станет для этих двух лидеров последним. Я имею ввиду текущий, который начнется с 2021 года", –сказал Данилин на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По его словам, пройти в Госдуму со своими партиями у них точно получится, но вряд ли они смогут рассчитывать на то, что когда этот цикл закончится в 2026 году, у них будут силы на работу в политике.

КПРФ. И если мы посмотрим на выступление Зюганова на вчерашней встрече (президента РФ с думскими фракциями), то мы прямо увидим, как в его речи тема преемственности была пускай косвенно, но обозначена", – отметил эксперт.

Кроме этого, он добавил, что сейчас в КПРФ образовалась достаточно понятная картина борцов за преемственность, есть три политика – Николай Харитонов, Сергей Обухов и Иван Мельников.

"Дальше идет целая группа молодых, которая, мне кажется, наиболее перспективна – Афонин, Ющенко, Парфенов и Леонид Зюганов. Эту фамилию – Зюганов – я предлагаю запомнить. Мне кажется, что лидер-однофамилец и родственник хочет своего внука видеть на посту своего преемника гораздо больше, чем кого бы то ни было. У Мельникова перспективы не блестящи, а у Леонида Зюганова более менее", – пояснил Данилин.

По его мнению, эта группа молодых политиков – Афонин, Ющенко, Парфенов и Зюганов – могла бы претендовать на то, чтобы прийти на смену.

"Зюганов однозначно пойдет в бой на эти выборы сам, так же как и Жириновский, потому что для них это очень важно", – уточнил он.