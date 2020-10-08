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«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick Girls»

«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick Girls»

Дженни (Jennie) из Blackpink снова оказалась в центре скандала. После релиза клипа «Lovesick Girls», где девушка предстаёт в образе медсестры, на певицу посыпался шквал хейта. На тему, что Дженни позорит медицинских работников своим вульгарным видом и вызывающим видом. «Она, как проститутка», «Как можно было до такого опуститься», «Что за за позор, где вы видели такую медсестру в каких таких корейских больницах они ходят» — пишут тысячи хейтеров.


Масла в огонь подлили Профсоюз работников здравоохранения Кореи, который заявил: «Костюм Дженни сексуализириурет изображение образа медика и позорит их репутацию«


В итоге продюсеры YG Entertainment обратились к поклонникам и всем работникам медицины, что после долгих споров и дискуссий было принято решение вырезать Дженни из клипа, но только из версии, которая будет транслироваться на музыкальных телеканалах. Поклонники конечно, в шоке и сейчас всячески защищают образ любимой Дженни (Jennie), но судя по решимости музыкальных боссов, вопрос с откровенными сценами, уже решеный.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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