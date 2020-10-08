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Кандидат-унионист требует наказать Додона «и его друзей-сепаратистов»

Кандидат-унионист требует наказать Додона «и его друзей-сепаратистов»

Кандидат в президенты Республики Молдавия от Партии национального единства Октавиан Цыку объявил сегодня, 8 октября, что подаст уголовную жалобу на имя президента Приднестровья Вадима Красносельского и главу Министерства госбезопасности ПМР Валерия Гебоса.

По его словам, это связано с тем, что накануне из собственного дома в приднестровском городе Каменка представителями силовых структур Левобережья был задержан (а по версии Кишинева, «похищен») полицейский из Флорешт. Предполагается, что его обвиняют в шпионаже в пользу РМ. Позже стало известно о задержании еще трех человек.

Напомним, МИД Приднестровья пояснил, что за совершение ряда преступлений на территории республики «была задержана группа лиц, двое из которых являются действующими сотрудниками силовых структур Республики Молдавия». Власти Молдавии возбудили уголовное дело по данному факту и обратились за помощью к международным партнерам. Сегодня же состоялся телефонный разговор лидеров двух государств, Игоря Додона и Вадима Красносельского, после которого всех задержанных отпустили.

По мнению Октавиана Цыку, к похищению полицейского из Флорешт «привела дружба президента Игоря Додона с сепаратистами и российскими войсками из Приднестровского региона».

«Этот бандитский поступок не должен остаться незамеченным. За эту преступную акцию должны заплатить не только руководители приднестровского МГБ, но и лидеры сепаратистов во главе с другом Игоря Додона, „президентом“ Вадимом Красносельским», — написал Цыку на своей странице в соцсети.

Цыку, известный своими унионистскими взглядами (сторонник присоединения Молдавии к Румынии), добавил, что «недопустимо, чтобы сепаратисты похищали наших граждан, а Игорь Додон целовался с Красносельским и сепаратистским аппаратом Тирасполя».

ИА Newstes сообщало, что оппозиционная в молдавском парламенте фракция партии «Платформа Достоинство и правда» кандидата в президенты РМ Андрея Нэстасе сегодня потребовала срочного созыва законодательного органа страны. На внеочередном заседании ППДП хотят вынести на обсуждение депутатов вотум недоверия главе Министерства внутренних дел Павлу Войку и директору Службы информации и безопасности Александру Есауленко в связи с задержанием 7 октября сотрудниками Госбезопасности Приднестровья молдавского полицейского. Эту инициативу поддержали коллеги «Платформы» по блоку ACUM из фракции кандидата в президенты Майи Санду от партии «Действие и солидарность».

Комментируя политический резонанс на ситуацию в Молдавии, Министерство иностранных дел Приднестровья констатировало, что «отдельные политические силы в РМ попытаются спекулировать на ситуации в электоральных целях».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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