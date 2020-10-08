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Когда закончится эпидемия коронавируса: прогноз Василисы Володиной

Когда закончится эпидемия коронавируса: прогноз Василисы Володиной

Начинается вторая волна коронавируса. Эпидемия все никак не закончится, и есть ощущение, что ей не будет ни конца, ни края. Василиса Володина рассказала о том, что становится причиной развития проблемы и каковы ее перспективы.


Сейчас астролог говорит о неутешительных цифрах — вирус будет активным до трех с половиной лет. Ранее Василиса Володина давала более позитивные цифры. Она считала, что коронавирус пойдет на спад в начале 2021 года. Несостыковок нет, ведь болезнь уже уходила на спад, но, как мы видим сейчас, она снова вернулась. Скорее всего, первый прогноз о спаде в начале следующего года будет правдивым, но никто не исключает третью волну.

В любом случае лучше не паниковать и продолжать соблюдать правила безопасности. Помните, что болезнь побеждает организованность и спокойствие людей. Еще в самом начале никто не говорил, что вирус просто так возьмет и отступит.

Как планеты влияют на вирус

Эксперт заявляет, что проследить какую-то закономерность сейчас довольно сложно, потому что некоторые планетарные циклы еще не закончились с начала эпидемии.

Меркурий. Это покровитель информационных потоков, планета общения. Когда Меркурий ретрограден, люди отдаляются друг от друга и меньше общаются. Василиса Володина в ходе анализа определила, что в периоды ретроградного Меркурия заболевших становится меньше. То же самое касается таких планет, как Юпитер и Сатурн.


Пока Нептун и Юпитер были в активном взаимодействии друг с другом, заболевших появлялось на 60 % меньше.

Каждый раз, когда Луна растет, астролог настоятельно рекомендует оставаться дома, потому что эта фаза сильно ускоряет темпы распространения болезни. Следите за лунным календарем, чтобы быть в курсе того, в каком состоянии находится Луна.

Увеличивает темп развития болезни Плутон в соединении с Сатурном — заболевших становится на четверть больше. Также негативные темпы в развитии коронавируса объясняются тем, что 4 октября Плутон перестал быть ретроградным. Эта планета ведает общением, а ее прямое движение заставляет чаще контактировать с окружающими. Вернется Плутон к ретроградному движению лишь через несколько месяцев — в конце апреля. До того времени стоит быть осторожнее.

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По материалам: dailyhoro.ru

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