Круизные туристы Princess Cruises получат цифровые медальоны

Алексей Вольцев

Новый круизный лайнер Enchanted Princess стал флагманом флота компании Princess Cruises. Свое первое путешествие на лайнере летом следующего года планируют и российские туристы. Им раздадут «океанские медальоны». Что это такое и сколько стоят «медальонные круизы»?

СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТРАСЛИ

30 сентября состоялась мировая премьера Enchanted Princess , нового топового лайнера круизной компании Princess Cruises. Премьера из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, прошла онлайн, все поздравления также были дистанционными.

Значение этого события трудно переоценить как для самой компании, известной происшествием с Princess Diamond зимой 2020 года, так и для всей круизной отрасли. С торжественным введением в строй нового корабля, круизы на котором должны были состояться еще этим летом, эксперты связывают возрождение отрасли после случившейся пандемии.

Об этом говорит и список выступающих, среди которых можно упомянуть всех региональных глав Carnival Corporation, а также лидеров Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Carnival Australia и Carnival UK. С речью также выступили Джузеппе Конте, председатель Совета министров Италии, и глава корпорации судостроителей Fincantieri Джузеппе Боно.

Enchanted Princess стал сотым лайнером, построенным итальянской корпорацией Fincantieri и единственным лайнером в Европе, завершенным в пост-ковидный период. Как отметили и г-н Боно и г-н Конте, работа корпорации в этот сложный период поддержала экономику Италии и дала хороший старт для возрождение всего круизного бизнеса после пандемии.

По мнению экспертов, Enchanted Princess станет одним из самых комфортабельных кораблей нового поколения на рынке морских круизов, где воплотились лучшие новинки, представленные на кораблях Regal, Royal и Majestic Princess и «лайнере-близнеце» Sky Princess.

Например, здесь будут 2 панорамные каюты Sky Suites на 5 человек. Они расположены на верхней палубе и имеют балконы площадью 64 кв.м. Это самые большие балконы из всех, когда-либо предлагаемых на кораблях компании Princess Cruises. Также на лайнере появится дополнительный бассейн, расширенная SPA-зона и интересные предложения по ресторанами и зрелищной программе.

Роскошные балконы на верхней палубе, где можно смотреть «кино под звездами»

OCEAN MEDALLION - ЧТО ЭТО?

Но самой главной «приманкой» для туристов у Enchanted Princess станет уникальная система Ocean Medallion, которой нет ни у одной другой круизной компании. Это совершенно новый уровень сервиса, который совсем недавно был протестирован на пяти люксовых теплоходах Princess Cruises. На Enchanted Princess эта услуга вводится уже с первого рейса.

Медальон выдается совершенно бесплатно каждому пассажиру

Медальон представляет собой электронный водонепроницаемый девайс, который можно носить как украшение на шее или на руке, и который содержит всю индивидуальную информацию о туристе. Снаружи на него наносится имя пассажира, его корабль и даты рейса, а внутрь помещается целая электронная система для оплаты бортового кредита и выполнения многих других услуг.

Ocean Medallion считывается несколькими тысячами датчиков, которые находятся на корабле и в порту, синхронизируется с каютой, открывая двери перед «правильными» пассажирами и позволяет определить местоположение туриста в любой точке лайнера. Это не лишняя услуга, поскольку на Enchanted Princess 19 палуб и 3660 пассажиров, так что найти ресторан, гольф-поле или бассейн теперь будет просто – достаточно поднести медальон к одному из больших сенсорных экранов на лайнере и получить всю необходимую информацию.

Медальон синхронизируется с телефоном при помощи мобильных приложений и используется как бортовой Wi-Fi, обеспечивая самую лучшую связь (пакет интернета за $9,99 в день приобретается отдельно). Это позволяет общаться с друзьями на борту, пользоваться мессенджерами, составлять индивидуальный план активностей, узнавать погоду и даже заказывать в каюту трансляцию любимых фильмов или сериалов. Кроме того, Ocean Medallion позволяет участвовать в различных компьютерных играх, подходящих для семей, и играть в бортовом казино.

Полностью цифровая система обслуживания пассажиров удобна и для команды – подобные девайсы носит практически весь экипаж, что позволяет индивидуализировать сервис. Например, медальон определяет местоположение пассажира, так что служба клининга всегда знает, когда каюта пуста и в ней можно произвести уборку, не тревожа туристов. Кроме того, с помощью медальона гости заказывают себе напитки в любую точку лайнера, и официант, получив заказ, легко поймет, куда его нести, точно зная, кто его заказал – на экране девайса для экипажа всегда высвечивается фотография гостя.

ЧЕГО ЖДАТЬ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ?

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, российские туристы очень активно интересуются летними круизами на Enchanted Princess. Сейчас лайнер уйдет в США и с конца декабря (до 15 декабря круизы стоят на паузе) планирует начать недельный и двухнедельные круизы по Карибским островам. А вот в мае 2021 Enchanted вернется в Европу и по октябрь 2021 года будет выполнять также недельные и двухнедельные круизы по Средиземному морю из Рима.

Как отмечает Илья Милитицкий, заместитель директора туроператора «Бриз Лайн», представляющего интересы компании Princess Cruises на российском рынке, в основном свои путешествия на этот лайнер перенесли те туристы, у которых в 2020 году отменились круизы, но есть и новые клиенты.

«Наши постоянные туристы мечтают очутиться на борту, ведь круиз на новом лайнере – особая фишка», – подчеркнул г-н Милитицкий. Эксперт уверен, что появление нового лайнера положительно повлияет на продажи круизов в России.

СТОИМОСТЬ И МАРШРУТЫ ПРЕДСТОЯЩИХ КРУИЗОВ

Стоимость недельного круиза на Enchanted Princess на лето 2021 года в Средиземном море составляет в среднем $890 на человека.

Сейчас на сайте туроператора «Бриз Лайн» уже открыты продажи, и первый круиз с посещением Греции запланирован на 21 мая.

В ближайших весенних маршрутах лайнера также будут заходы в Великобританию (Гибралтар) и порты Франции, Греции, Мальты и Черногории. В Италии планируется посещение Рима, Неаполя/Помпеи, Пизы/Флоренции и Сицилии.