Матовое покрытие, разноцветный френч и еще 3 осенних тренда в маникюре

Вадим Карасев

Мы уже рассказывали про осенние тренды в макияже и прическах, пришло время маникюра. Собрали 5 тенденций, которые будут актуальны в этом сезоне.

Оливковые оттенки, землистые нейтральные и глубокие тона, вдохновленные драгоценными камнями — вот самые актуальные цвета лаков для ногтей этой осенью, но что насчет дизайна? Разбираемся вместе с экспертами.

Разноцветный френч

Французский маникюр, конечно, один из модных вариантов, который подходит на каждый день, но чтобы разнообразить лаконичный дизайн, можно использовать на кончиках ногтей все цвета радуги. Эксперты советуют выбирать приглушенные тона, а не неоновые, традиционно летние оттенки.





Также можно поиграть с однотонным базовым покрытием, заменив молочный оттенок на любой другой пастельный (нежно-розовый, светло-фиолетовый, серый). Альтернативных вариантов множество, стоит только к ним присмотреться, тем более что французский маникюр — это лучший вариант дизайна, если вы хотите визуально удлинить ногти,

— говорит эксперт-преподаватель сети салонов красоты I Like Nails Наталья Ермакова.

Асимметричный дизайн

Хотите сделать маникюр как у модели с подиума? Тогда стоит обратить внимание на асимметричные узоры на ногтях. Для нейл-мастеров это не проблема, остается только выбрать из того многообразия оттенков и рисунков, которые существуют.

Асимметричный дизайн на ногтях пользуется большой популярностью, поэтому в этом сезоне нас ждут хаотичные линии разных форм с разным дизайном на каждой руке.





Ногтевая пластина обычно полностью прокрашивается однотонным покрытием, а яркий разноцветный узор из геометрических фигур служит ярким акцентом. Такой дизайн уникален благодаря своей экстравагантности и нарушению запретов. Маникюр выполняется очень легко и быстро, и в этом заключается его главная прелесть,

— комментирует тренд эксперт.

Матовое покрытие

Если раньше матовый маникюр делали преимущественно в темных и нюдовых оттенках, то сегодня матовый эффект применяется в ярких и светлых цветах. А осенью такое покрытие добавляет немного тепла и уюта. Можно смело выбирать любой оттенок от классического красного до коричневого — косметические бренды предлагают сотни различных матовых основ или верхних покрытий. Такой нейл-арт можно дополнить небольшими аккуратными стразами или блестками.





Минималистичный нейл-арт

Минимализм стал суперпопулярным еще в прошлом году и до сих пор не сдает позиций. Небольшой дизайн вроде маленькой точки на безымянном пальце, волны или линии разнообразит однотонное покрытие. Они могут быть на каждом ногте или на безымянных и средних пальцах. Можно также сделать мазки лака, небольшие надписи, наклейки — любые цветовые акценты будут выглядеть стильно, если не перебарщивать.





Акценты со стразами

Любительницам неординарных решений подойдет маникюр со стразами. Такой нейл-арт всегда выглядит уместно, но главное — знать меру и не преувеличить с обилием декора. Дизайн может быть выполнен не на всех пальцах, но это, конечно, зависит от размеров страз: если они небольшие, можно разместить на каждом ногте, а если достаточно крупные, стоит закрепить их на одном-двух.





Многое зависит и от повода. Если это повседневный маникюр, достаточно парочки бусинок у основания ногтя, а если вечерний или праздничный, то в таком случае можно позволить себе побольше блеска. А еще дизайн с блестками — простой, но одновременно действенный способ замаскировать внешние дефекты и неровности пластин,

— говорит эксперт.