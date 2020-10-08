На Netflix вышел российский сериал "Эпидемия"

Лидия Мартынова

. На стриминговой платформе в эту среду вышел российский сериал "Эпидемия".

Исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова поздравила в инстаграме коллег с этим событием.

"Наша "Эпидемия" стартовала на Netflix в 68 странах на 12 языках. Поздравляю всю нашу прекрасную команду", – написала Исакова.

Изначально премьера многосерийного триллера состоялась в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier.

Действие в сериале происходит в Москве, где неизвестный вирус превращает столицу в город мертвых. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.

Вместе с Викторией Исаковой в проекте снялись: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие.