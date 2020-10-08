На Netflix вышел российский сериал "Эпидемия"
Исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова поздравила в инстаграме коллег с этим событием.
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🔥🔥🔥🔥⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️🔥🔥🔥🔥🔥 с 7го октября наша «Эпидемия» стартовала на Netflix в 68 странах на 12 языках!!!! А с 12го октября премьера на @tv3russia. Поздравляю всю нашу прекрасную команду❤️❤️❤️. Our series “To the lake”, called earlier as “Epidemic” , is now available on Netflix Originals. Congratulations to all our team❤️ @kostomaaa @fevvall @doddex @1_2_3__production @trubotshist @mofevna @sasha_robak @agalakovavika @zemtsovishna @elpa4o @yuriy.kuznetsov_ @yayatsek @anikiti4na @tv3russia @premier_online
Изначально премьера многосерийного триллера состоялась в ноябре 2019-го года на сервисе ТНТ-Premier.
Действие в сериале происходит в Москве, где неизвестный вирус превращает столицу в город мертвых. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.
Вместе с Викторией Исаковой в проекте снялись: Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие.