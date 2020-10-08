Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew Dragon

Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew Dragon

Менее чем через год первый российский космонавт полетит на Международную космическую станцию на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Для самого корабля эта миссия должна быть третьей по счету.

По словам эксперта в области космонавтики Анатолия Зака, полет состоится в середине сентября 2021 года. Интересной деталью он назвал то, что "население" станции при этом возрастет до 14 человек – при условии, что корабль "Союз" тоже полетит приблизительно в то же время.

"Поговорили с экспертами и выяснилось, что российский сегмент МКС может принять до 6 человек в течение короткого времени, а американский сегмент – до 8 человек. Мораль истории: ротация экипажа с 14 людьми на борту вполне возможна", – заключил он.

I hear that the first Russian cosmonaut to fly on the American vehicle (since the Shuttle) was scheduled for liftoff to #ISS in mid-September 2021 (Mission USCV-3 - third commercial mission): https://t.co/rugP3QUzrS

— Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) October 6, 2020

Как сообщал Ruposters, российские космонавты на МКС не смогли с помощью скотча устранить утечку воздуха в модуле "Звезда".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам WorldSkills
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew Dragon
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick Girls»
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и выполнении полетов
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и

Топ на сегодня

Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4 детсада, построенных на средства инвесторов
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта

Еще по теме

SpaceX отложила первый пилотируемый полет к МКС
SpaceX подтвердила потерю капсулы Crew Dragon при аварии
Корабль Crew Dragon вышел орбиту и начал самостоятельный полет к МКС
SpaceX впервые запустила к МКС новейший корабль Dragon-2