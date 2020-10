Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew Dragon

Вадим Карасев

Менее чем через год первый российский космонавт полетит на Международную космическую станцию на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Для самого корабля эта миссия должна быть третьей по счету.

По словам эксперта в области космонавтики Анатолия Зака, полет состоится в середине сентября 2021 года. Интересной деталью он назвал то, что "население" станции при этом возрастет до 14 человек – при условии, что корабль "Союз" тоже полетит приблизительно в то же время.

"Поговорили с экспертами и выяснилось, что российский сегмент МКС может принять до 6 человек в течение короткого времени, а американский сегмент – до 8 человек. Мораль истории: ротация экипажа с 14 людьми на борту вполне возможна", – заключил он.

I hear that the first Russian cosmonaut to fly on the American vehicle (since the Shuttle) was scheduled for liftoff to #ISS in mid-September 2021 (Mission USCV-3 - third commercial mission): https://t.co/rugP3QUzrS

— Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) October 6, 2020

Как сообщал Ruposters, российские космонавты на МКС не смогли с помощью скотча устранить утечку воздуха в модуле "Звезда".