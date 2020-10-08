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"Нет ничего нового": Асад не удивился желанию Трампа его ликвидировать

"Нет ничего нового": Асад не удивился желанию Трампа его ликвидировать
Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о планах ликвидации сирийского лидера, от которых главу Белого дома в свое время отговорили.

Как отметил президент арабской республики, убийства – это часто используемый американскими спецслужбами в политических целях метод работы.

"Убийства – это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового. Поэтому нужно иметь в виду, что подобного рода планы по различным причинам всегда существовали. И нам в условиях конфликта в Сирии следует ожидать от американцев чего-то похожего", – сказал сирийский лидер.

Башар Асад также напомнил, что американские войска незаконно оккупировали часть Сирии и продолжают оказывать поддержку международным террористам, находящимся на территории страны.


сообщило, что Асад не исключил, что сделает прививку новой российской вакциной от COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

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