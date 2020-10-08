«Невесту выберет Симона», — Тимати станет новым «Холостяком». Теперь официально!

Алексей Вольцев

В сети заговорили о том, кто станет следующей звездой и главным героем шоу «Холостяк». Как выяснилось, медийным лицом будет Тимати и это уже официально утверждено. Можно было бы подумать, что недавнее расставание слишком давит на него в эмоциональном плане, переживания не дают успокоиться, однако, молодой и успешный бизнесмен, похоже, не сильно то зацикливается на проблемах в личной жизни и уже подыскивает себе третью супругу.

Не обошлось в интернете и без шуточек об очередном браке с быстрой беременностью и таким же по скорости разводом, только теперь, когда Юнусов «настряпал» двоих детей от разных жен, вмешаться должна Симона. Все равно без ее одобрения новая невестка не получит «место под солнцем», а если она все же понравится мамочке Тимура, будет шанс задержаться в его семье подольше.

Анастасия Решетова, которую подписчики в Instagram обвинили в «хайпожорстве» и заявили, что после окончания постановочного шоу Юнусов вернётся к ней, опровергла эту теорию и пояснила, что «сходиться ни с кем она не собирается».

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