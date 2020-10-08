Новая абхазская оппозиция «не будет бегать с рупорами» вокруг правительства

Влада Некрасова

Презентация новой организации «Абхазское народное движение» состоялась 7 октября в Сухуме. Возглавил ее экс-министр экономики, экс-кандидат в президенты республики Адгур Ардзинба, передает госинформагентство «Апсныпресс».

Бывший заместитель министра образования Дмитрий Гварамия рассказал о целях и задачах движения. Основная цель «Абхазского народного движения» — защита национальных интересов страны, периодически сталкивающейся с различными вызовами и угрозами. АНД выступает за активное участие общества в политической жизни страны. АНД рассчитывает на то, что эксперты, объединенные в движение будет давать оценку «основным вопросам, касающимся государственного развития». Также планируется создание общей дискуссионной площадки «для решения вопросов национального согласия, объединения народа».

Председатель движения Адгур Ардзинба, воспользовавшись случаем, поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Ардзинба заявил, что не собирается отказываться от активной политической деятельности, поскольку на президентских выборах в марте за него проголосовало 35% избирателей и он чувствует свою ответственность перед ними.

«После выборов мы решили дать новой власти определенное время на работу без оглядки. Время прошло, но, к сожалению, мы не видим программ развития. Поэтому мы, проконсультировавшись с общественными и ветеранскими организациями, а также депутатами, которые поддерживали нас на выборах, и решили инициировать создание „Абхазского народного движения“», — сказал Ардзинба.

Ардзинба затронул также вопросы сложной эпидемиологической ситуации в Абхазии и эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что идет сбор средств в поддержку народа Арцаха и призвал всех, кто может помочь в этом армянской общине Абхазии.

Ардзинба назвал новое движение оппозиционным, но это, по его словам, не означает, что его участники «с рупорами будут бегать вокруг комплекса правительственных зданий».

«Где надо помочь — будут помогать, а где надо настоятельно рекомендовать — будут рекомендовать. Я сам работал во властных структурах, и знаю, что возможно, а что невозможно. Невозможного никто требовать не будет», — сказал он.