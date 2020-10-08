Облепиха на участке

Анастасия Иванова

Все знают, насколько полезны ягоды облепихи. Но посадить или нет облепиху на своем участке? Будет ли расти, будет ли плодоносить? А может быть, станет настоящим бедствием для огорода? Все эти вопросы возникают у любого человека, который не очень опытен в садоводстве.

Что нужно знать, чтобы не только вырастить культуру, но и получать урожай?

Первое, о чем следует помнить, это то, что облепиха двудомное растение. То есть, чтобы она плодоносила, то сажать нужно и мужское, и женское растение. На три женских растения достаточно одного мужского. При посадке лучше окружить мужское женскими.Облепиха любит солнце. Посаженная в тени будет чахнуть, давать мало мелких ягод или не плодоносить вообще.У облепихи очень широкие, но неглубокие корни. Здесь важно учитывать два фактора. Во-первых, место для посадки выбирайте так, чтобы не копать вблизи культуры. Даже неглубокое вскапывание может повредить корни. Во-вторых, из-за того, что корневая система неглубокая, самостоятельно добывать влагу облепиха не может. Ее нужно не только поливать в сухую и жаркую погоду, но и желательно хорошо замульчировать почву вокруг, чтобы влага из почвы быстро не испарялась.





Если вы покупаете саженцы, то корневая система у них точно обрезана. Как раз по той причине, что она раскидистая и широкая. А раз корней осталось совсем мало, то питать наземную часть в ущерб себе они не смогут. Вернее, они будут стараться, но толка не будет ни для корней, ни для наземной части. Поэтому после посадки наземную часть нужно обрезать. Первый год она отрастет немного, но зато корни успеют набрать массу.Облепиха любит удобрения и подкормки. Причем одинаково хорошо относится как к коровяку, так и к минеральным удобрениям. Подкармливать при посадке лучше органикой, весной тоже применять органику, а вот осенью, перед спячкой, лучше подкормить минеральными удобрениями.Что касается роста облепихи, если место выбрано правильно, если вы хорошо ухаживаете за растением, подкармливаете и поливаете, то ограничьте ее корни. Если облепиха хорошо себя чувствует, то может очень быстро разрастись. Да так, что вам придется постоянно бороться с порослью, как с настоящими сорняками.

Ягоды облепихи не только очень полезны, но и используются в приготовлении вкуснейших блюд. Вы когда-нибудь пробовали облепиховое варенье или пирог с облепихой? Нет? Тогда сажайте и обязательно попробуйте.