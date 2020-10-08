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ОмГПУ во время школьных осенних каникул проведет дни открытых дверей

ОмГПУ во время школьных осенних каникул проведет дни открытых дверей

Омский государственный педагогический университет во время школьных осенних каникул проведет дни открытых дверей, сообщает пресс-служба вуза. 

В течение двух дней, 25 и 26 октября, для гостей в ОмГПУ пройдут презентации, консультации, мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы и экскурсии. У участников мероприятия будет возможность узнать правила приема в педагогический университет и познакомиться с учебными и структурными подразделениями.

Запланированы выступления руководителей университета, представителей приемной комиссии, деканов факультетов, директора Университетского колледжа, которые ответят на вопросы о вступительных испытаниях, проходных баллах, подготовительных курсах, реализуемых образовательных программах и возможностях университета. Особое внимание будет уделено целевому набору. 

В пресс-службе уточнили, что в 2021 году ОмГПУ примет на бюджетные места более 1300 абитуриентов. 
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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