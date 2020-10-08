ОмГПУ во время школьных осенних каникул проведет дни открытых дверей

Лидия Мартынова

Омский государственный педагогический университет во время школьных осенних каникул проведет дни открытых дверей, сообщает пресс-служба вуза.

В течение двух дней, 25 и 26 октября, для гостей в ОмГПУ пройдут презентации, консультации, мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы и экскурсии. У участников мероприятия будет возможность узнать правила приема в педагогический университет и познакомиться с учебными и структурными подразделениями.

Запланированы выступления руководителей университета, представителей приемной комиссии, деканов факультетов, директора Университетского колледжа, которые ответят на вопросы о вступительных испытаниях, проходных баллах, подготовительных курсах, реализуемых образовательных программах и возможностях университета. Особое внимание будет уделено целевому набору.

В пресс-службе уточнили, что в 2021 году ОмГПУ примет на бюджетные места более 1300 абитуриентов.

