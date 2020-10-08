«Она может получить пять лет»: новые подробности по делу Виктории Коротковой

Анастасия Иванова

В ночь с 5 на 6 октября финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в Москве. От полученных травм мужчина скончался на месте. Отмечается, что погибший перебегал оживленный проспект в неположенном месте, а ДТП произошло в 150 м от подземного пешеходного перехода.

В момент удара Александра Новикова, сотрудника концертно-развлекательного центра на Арбате, отбросило на встречную полосу, где на него наехал еще один автомобиль. А саму Викторию с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, позднее оттуда ее забрали сотрудники правоохранительных органов.

Пока Виктория Короткова ждет результатов процессуальной проверки следствия, адвокат Владислав Подшибякин, который занимается делом Коротковой сообщил, что «загруженный участник дороги на Кутузовском проспекте не позволил бы его подзащитной избежать смертельного ДТП».

Отмечается, что в случае, если модель превысила скорость на 20 км/ч или у нее в крови обнаружат алкоголь, то Викторию могут посадить в тюрьму на пять лет.

Владислав Подшибякин выразил свои соболезнования семье и близким Александра Новикова.

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