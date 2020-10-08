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Пострадавшие при взрывах под Рязанью получат выплаты

Пострадавшие при взрывах под Рязанью получат выплаты

Власти Рязанской области выплатят пострадавшим от взрывов боеприпасов на складах суммы от 10 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Выплаты начнутся с 9 октября, сообщается на сайте правительства региона.

Эвакуированным из зоны ЧП выплатят на неотложные нужды 10 тыс. рублей «на жилое помещение». За частичную утрату имущества первой необходимости выплата составит 50 тысяч рублей, 100 тысяч — за полную утрату имущества первой необходимости. Пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью, положено 400 тысяч рублей; 200 тысяч рублей за средний вред, 20 тысяч за легкий.

Днем 7 октября на территории склада ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. По последним данным, из-за ЧП пострадали более 20 человек, погибших нет. Режим чрезвычайной ситуации введён в 15 населённых пунктах.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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