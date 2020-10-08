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Преимущества и недостатки осенней посадки плодовых саженцев

Преимущества и недостатки осенней посадки плодовых саженцев

Между огородниками уже много лет или даже веков ведутся споры, когда же лучше высаживать саженцы плодовых деревьев-осенью или весной? Мы поговорим об осенней высадке. В осенней посадке плодовых деревьев есть неоспоримые плюсы. Но, как и всегда, без минусов тоже не обойтись.


Во-первых, осенью намного разнообразнее рынок саженцев. Действительно, есть из чего выбрать, а значит, и найти именно тот сорт, который вы хотите.
Во-вторых, посаженные вовремя саженцы успевают нарастить некоторое количество молодых корешков, а значит весной трогаются в рост намного раньше своих собратьев, которые только что посажены.
Осенью нет палящих солнечных лучей, почва влажная и благоприятная для быстрого приживания саженца.


Плюсы есть, и они достаточные. Но, перейдем к минусам, которые способны перечеркнуть все плюсы.


Если в силу поздней посадки или неподходящих погодных условий саженец не успел хорошо прижить и окрепнуть, то велика вероятность того, что зиму он пережить не сможет. Очень важно угадать со сроками посадки, что не всегда получается из-за непредсказуемости погоды.
У молодых саженцев нежная кожица. Если ее не защитить на зиму, то скорее всего ее обгрызут голодные зайцы или другие грызуны. Поэтому, если осенью трудозатрат и меньше при высадке, то зимой придется постараться, чтобы уберечь растение.

Чтобы правильно посадить маленькое деревце, нужно не только рассчитать время посадки, но и выбрать районированный сорт. Если вы решите осадить осенью абрикос или черешню, то маловероятно, что деревце перезимует.

В средней полосе высаживать саженцы можно до середины октября. Но, так как осень сейчас немного сдвинулась, то, при благоприятных прогнозах можно захватить и недельку из второй части октября. В южных регионах посадки продолжаются до второй половины ноября. Если же брать суровые северные края, то лучше закончить все посадки уже в середине сентября. Зима там наступает рано, да и суровость у нее совсем не детская.

Если все сделать правильно, при посадке хорошо подкормить и полить саженец, а на зиму защитить, то осенняя посадка даст вам крепкое деревце на следующий год. Но не расслабляйтесь, любое молодое дерево требует к себе повышенного внимания.

# Интересное
По материалам: planktons

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