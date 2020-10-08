Президент Черногории поддержал кандидатуру Здравко Кривокапича на должность премьера

Алексей Вольцев

Президент Черногории Мило Джуканович в четверг заявил о том, что направит председателю Скупщины республики (однопалатный парламент) предложение о вручении лидеру коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапичу мандата на формирование правительства, пишет местный портал Vijesti.

Такое решение было принято после консультаций с лидерами трёх оппозиционных коалиций Здравко Кривокапичем («За будущее Черногории»), Алексой Бечичем («Мир — наша нация») и Дританом Абазовичем («Черное на белое»), которые получили большинство мест в парламенте по итогам состоявшихся 30 августа выборов.

По завершении консультаций Джуканович отметил, что черногорское общество показало свою демократическую зрелость, а Черногория продемонстрировала фактор региональной стабильности. Он также подчеркнул, что на выборах не решалась судьба государства, так как она была решена 14 лет назад (в 2006 году состоялся референдум о независимости, по итогам которого Черногория вышла из состава Государственного Союза Сербии и Черногории).

В свою очередь Здравко Кривокапич заявил, что внесёт предложение о составе нового правительства до 8 ноября. Он также сообщил, что пригласит для участия в формировании кабмина все партии национальных меньшинств, для того,чтобы они смогли внести свой вклад в построение нового государства.

Парламентские выборы в Черногории состоялись 30 августа. Правящая​ Демократическая партия социалистов Черногории действующего президента страны Мило Джукановича получила наибольшую поддержку избираталей, но тем не менее не набрала достаточного количества голосов для формирования правительства.

9 сентября лидеры трёх оппозиционных блоков подписали соглашение о формировании нового кабмина.