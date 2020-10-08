Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика

Лидия Мартынова

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заверяет, что прикладывает все усилия для выхода страны из политического тупика. Однако организовать переговоры с оппозицией ему пока не удается.

Жээнбеков (все еще легитимный глава Киргизии) попрекает оппонентов тем, что они не идут на диалог.

«Уважаемые руководители политических сил, как президент готов предпринять все от меня зависящее для выхода из нынешнего политического тупика. Отмечу, что до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации, — подчеркнул он. — Также сейчас необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности. Для этого, как вы знаете, парламент должен внести соответствующие постановления о кадровых назначениях для подписания мною Указов президента Кыргызской Республики».

Глава государства поблагодарил граждан за выдержку в условиях глубокого политического кризиса, продолжающегося в стране с 5 октября.

Напомним, оппозиционные политические партии вывели 5 октября на улицы Киргизии тысячи человек с протестами против итогов парламентских выборов. Начались столкновения с силовиками, в результате которых пострадали почти тысяча человек и один скончался. В результате митингующие захватили Белый дом, добились аннулирования выборов и отставки премьер-министра Кубатбека Боронова. Все шло к тому, что парламент объявит импичмент президенту. Однако противоречия в стане оппозиции мешают возвращению страны в правовое русло: идет борьба между двумя кандидатами в премьер-министры.

Республика между тем все сильнее погружается в анархию: растет число самозванцев, провозглашающих себя руководителями тех или иных госструктур, нарастает волна рейдерских захватов крупного бизнеса.