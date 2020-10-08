Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заверяет, что прикладывает все усилия для выхода страны из политического тупика. Однако организовать переговоры с оппозицией ему пока не удается.
Жээнбеков (все еще легитимный глава Киргизии) попрекает оппонентов тем, что они не идут на диалог.
Глава государства поблагодарил граждан за выдержку в условиях глубокого политического кризиса, продолжающегося в стране с 5 октября.
Напомним, оппозиционные политические партии вывели 5 октября на улицы Киргизии тысячи человек с протестами против итогов парламентских выборов. Начались столкновения с силовиками, в результате которых пострадали почти тысяча человек и один скончался. В результате митингующие захватили Белый дом, добились аннулирования выборов и отставки премьер-министра Кубатбека Боронова. Все шло к тому, что парламент объявит импичмент президенту. Однако противоречия в стане оппозиции мешают возвращению страны в правовое русло: идет борьба между двумя кандидатами в премьер-министры.
Республика между тем все сильнее погружается в анархию: растет число самозванцев, провозглашающих себя руководителями тех или иных госструктур, нарастает волна рейдерских захватов крупного бизнеса.