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Проект туркластера "Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны

Проект туркластера "Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны
ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера в Мурманской области получил статус резидента Арктической зоны, сообщило министерство информационной политики региона.

"Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получило ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера, который предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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