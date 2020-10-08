Проект туркластера "Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны

Влада Некрасова

ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера в Мурманской области получил статус резидента Арктической зоны, сообщило министерство информационной политики региона.

"Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации получило ООО "Порт Лиинахамари" с одноименным инвестиционным проектом по созданию туристического кластера, который предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга, морской рыбалки", - говорится в сообщении.