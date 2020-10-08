Путин не планирует встречу с прибывающим в Россию Пашиняном

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин продолжит регулярный диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, встреча с прибывающим в РФ главой армянского МИД пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября.





"Ну в настоящий момент нет. Вы знаете, что у него (Мнацаканяна) плотный диалог с российским коллегой Лавровым. Вы знаете, что Путин поддерживает регулярный телефонный разговор с Пашиняном. Этот диалог будет продолжаться. Поэтому в данный момент в графике такого нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча Путина и Мнацаканяна.