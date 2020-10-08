Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Сходиться не собираюсь»: Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в «Холостяк»

«Сходиться не собираюсь»: Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в «Холостяк»

Сегодня стало известно, что новым героем шоу «Холостяка» на ТНТ станет рэпер Тимати. Именно он будет выбирать себе невесту из нескольких претенденток со всей страны. Однако пользователи сети считают, что продюсеры поступили неправильно, объявив героя раньше первого выпуска. Ведь кастинг среди девушек еще продолжается.


Многие также заподозрили, что разрыв Тимати и Анастасии Решетовой был пиаром. Якобы влюбленные специально расстались, чтобы Тимати мог стать героем 8-го сезона «Холостяка». Поклонники атаковали страницу модели с вопросами, не хайп ли все это и возможно ли воссоединение после окончания шоу.


«Как бы не было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются»,

— написала Решетова у себя в stories.

Эмоционально отреагировала и певица Слава, которая у себя в Instagram резко высказалась по поводу пиар-компаний в российском шоу-бизнесе, которые последние месяцы дурят народ.

«Как эти ****** дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара. Мир сошел с ума»,

— сообщила Слава.

А что думаешь ты по этому поводу?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Теперь только воспоминания. "Мерседеса" с механикой больше не будет
Теперь только воспоминания. "Мерседеса" с механикой больше не будет
Матовое покрытие, разноцветный френч и еще 3 осенних тренда в маникюре
Матовое покрытие, разноцветный френч и еще 3 осенних тренда в маникюре
Проект туркластера "Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны
Проект туркластера "Порт Лиинахамари" стал резидентом Арктической зоны
«Я понимаю, что там война, а не сахарную вату продают». Репортаж из Еревана
«Я понимаю, что там война, а не сахарную вату продают». Репортаж
Светлана Дружинина получила спецприз Московского кинофестиваля
Светлана Дружинина получила спецприз Московского кинофестиваля
Госдеп США: «Циркон» тоже должен войти в договор по ядерным вооружениям
Госдеп США: «Циркон» тоже должен войти в договор по ядерным
В центрах непрерывного повышения профмастерства педагоги получат самые актуальные знания
В центрах непрерывного повышения профмастерства педагоги получат
В коррекционных школах Калининградской области открыли учебные мастерские
В коррекционных школах Калининградской области открыли учебные
ОмГПУ во время школьных осенних каникул проведет дни открытых дверей
ОмГПУ во время школьных осенних каникул проведет дни открытых дверей
Кандидат-унионист требует наказать Додона «и его друзей-сепаратистов»
Кандидат-унионист требует наказать Додона «и его друзей-сепаратистов»
В МИД оценили американские доклады по "российскому вмешательству"
В МИД оценили американские доклады по "российскому вмешательству"
СМИ: американские военные вторые сутки не могут найти российскую подлодку у берегов Кипра
СМИ: американские военные вторые сутки не могут найти российскую

Топ на сегодня

Советы фэн-шуй для беременных женщин: что привлечет удачу для будущей мамы
Советы фэн-шуй для беременных женщин: что привлечет удачу для будущей
Кристен Стюарт снялась для глянца и рассказала о первых свиданиях с женщинами
Кристен Стюарт снялась для глянца и рассказала о первых свиданиях с
Шойгу поговорил с министрами обороны Армении и Азербайджана
Шойгу поговорил с министрами обороны Армении и Азербайджана
Французы переснимут "Игрушку" со звездным составом
Французы переснимут "Игрушку" со звездным составом
В сети разрастаются слухи о романе Чонгука и Лисы
В сети разрастаются слухи о романе Чонгука и Лисы

Еще по теме

«Нет у него никого»: Анастасия Решетова рассказала о новой девушке Тимати
Телеканал ТНТ объявил нового героя шоу "Холостяк"
Продюсеры «Холостяка» высказались об участии Гуфа в шоу
СМИ: Тимати станет отцом во второй раз