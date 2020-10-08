«Сходиться не собираюсь»: Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в «Холостяк»

Влада Некрасова

Сегодня стало известно, что новым героем шоу «Холостяка» на ТНТ станет рэпер Тимати. Именно он будет выбирать себе невесту из нескольких претенденток со всей страны. Однако пользователи сети считают, что продюсеры поступили неправильно, объявив героя раньше первого выпуска. Ведь кастинг среди девушек еще продолжается.

Многие также заподозрили, что разрыв Тимати и Анастасии Решетовой был пиаром. Якобы влюбленные специально расстались, чтобы Тимати мог стать героем 8-го сезона «Холостяка». Поклонники атаковали страницу модели с вопросами, не хайп ли все это и возможно ли воссоединение после окончания шоу.

«Как бы не было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь. У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются»,

— написала Решетова у себя в stories.

Эмоционально отреагировала и певица Слава, которая у себя в Instagram резко высказалась по поводу пиар-компаний в российском шоу-бизнесе, которые последние месяцы дурят народ.

«Как эти ****** дурят простым людям головы. Одни детей для пиара рожают, другие измены выдумывают ради тура или продвижения альбома, третьи типа расстаются с любимым человеком ради того же пиара. Мир сошел с ума»,

— сообщила Слава.

А что думаешь ты по этому поводу?

Подпишись на нас в Яндекс Новости