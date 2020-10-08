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СМИ: американские военные вторые сутки не могут найти российскую подлодку у берегов Кипра

СМИ: американские военные вторые сутки не могут найти российскую подлодку у берегов Кипра

Военно-морские силы США уже вторые сутки подряд ищут российскую подводную лодку, затерявшуюся неподалеку от берегов Кипра. Как сообщает Avia.pro, она исчезла с радаров после учений неподалеку от Сирии.

В связи с загадочным исчезновением субмарины ВМС подняли в воздух вертолет и противолодочный самолет, которые прочесывают небольшой район к югу от Кипра. Сведения о том, что она базируется в этом районе, вероятно, пришли по линии разведки, но до сих пор найти подлодку не удалось.


Полеты американских вертолета и самолета в указанном квадрате

Как сообщал Ruposters, в конце августа Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование Вооруженных сил США заявляли о всплывшей у берегов Аляски подводной лодке ВМФ России.

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По материалам: uposters.ru

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