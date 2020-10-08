СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса

Анастасия Иванова

Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось в более чем 100 тысяч долларов, сообщает газета New York Times.

"Президент Трамп провел три дня в госпитале. Он прибыл и улетел на вертолет. И он прошел большое число тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения", - написало издание.

Издание, в частности, отмечает, что поездка на вертолет в госпиталь и обратно могла стоить 40 тысяч долларов.

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