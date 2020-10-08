Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса

СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса

СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось в более чем 100 тысяч долларов, сообщает газета New York Times.

"Президент Трамп провел три дня в госпитале. Он прибыл и улетел на вертолет. И он прошел большое число тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения", - написало издание.

Издание, в частности, отмечает, что поездка на вертолет в госпиталь и обратно могла стоить 40 тысяч долларов.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам WorldSkills
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew Dragon
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick Girls»
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и выполнении полетов
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и

Топ на сегодня

Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4 детсада, построенных на средства инвесторов
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта

Еще по теме

Рисунок Трампа купили за 16 тысяч долларов
Трамп солгал о том, сколько он заплатил за обручальное кольцо Мелании
Корейские СМИ обвинили Пан Ги Муна в получении взятки
СМИ: российский миллиардер сносит дом во Флориде, купленный у Трампа