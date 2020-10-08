СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
Сегодня, 05:10 Анастасия Иванова
Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса обошлось в более чем 100 тысяч долларов, сообщает газета New York Times.
"Президент Трамп провел три дня в госпитале. Он прибыл и улетел на вертолет. И он прошел большое число тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами. Для того, кто не является президентом, это бы стоило более 100 тысяч долларов в американской системе здравоохранения", - написало издание.
Издание, в частности, отмечает, что поездка на вертолет в госпиталь и обратно могла стоить 40 тысяч долларов.
стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru