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Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам WorldSkills

Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам WorldSkills

С 20 сентября по 1 октября 2020 года прошел открытый вузовский отборочный чемпионат Российского государственного профессионально-педагогического университета по стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба вуза. 

Соревнования проводились на двух площадках – в РГППУ (по компетенции «Преподавание технологии») и в филиале РГППУ – Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте (по компетенциям «Туризм», «Программные решения для бизнеса», «Преподавание в младших классах», «Преподавание в основной и средней школе», «Преподавание английского языка в дистанционном формате», «Физическая культура, спорт и фитнес»).

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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