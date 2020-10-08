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Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, считают в комитете Госдумы по охране здоровья.

Как отметил в интервью РИА Новости зампред комитета Леонид Огуль, речь идет о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества. Он напомнил, что новая коронавирусная инфекция принесла пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивалось последний раз более ста лет назад, когда пережили "испанский грипп".

"Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллион человек в мире и более миллиона погибло, - это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом", - заявил парламентарий.

Член думского комитета Борис Менделевич также выразил мнение, что разработчики первой вакцины достойны выдвижения на премию.

# Россия
По материалам: ria.ru

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