Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Алексей Вольцев

Ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавших первую в мире вакцину от COVID-19, следует выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году, считают в комитете Госдумы по охране здоровья.

Как отметил в интервью РИА Новости зампред комитета Леонид Огуль, речь идет о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить, так как оно послужит на благо всего человечества. Он напомнил, что новая коронавирусная инфекция принесла пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивалось последний раз более ста лет назад, когда пережили "испанский грипп".

"Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллион человек в мире и более миллиона погибло, - это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом", - заявил парламентарий.

Член думского комитета Борис Менделевич также выразил мнение, что разработчики первой вакцины достойны выдвижения на премию.