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Светлана Дружинина получила спецприз Московского кинофестиваля

Светлана Дружинина получила спецприз Московского кинофестиваля
Специальный приз Московского международного кинофестиваля "За многолетнее служение искусству кино" получила режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, церемония вручения призов проходит в четверг в столичном ККЗ "Россия" (Театр мюзикла), передает корреспондент РИА Новости.

"Хорошего кино много, но, мне кажется, не так много хорошего кино, которое модно смотреть всей семьей. Еще реже такие фильмы переживают время. Благодаря Светлане Дружининой у нас такие фильмы есть. Виват, Светлана Сергеевна!" - воскликнула актриса Марина Александрова.

Сама Дружинина на церемонии отсутствует.


"Светлана Сергеевна доверила получить мне приз! Она, конечно, народное достояние, она нам всем принадлежит! Главное счастье для режиссера - это продолжать снимать, что она сейчас и делает", - сказал актер Дмитрий Харатьян - звезда "Гардемаринов", получая приз за Дружинину.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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