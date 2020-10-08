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Три Рака баллотируются на пост мэра: астролог обеспокоена судьбой Киева

Три Рака баллотируются на пост мэра: астролог обеспокоена судьбой Киева

Многие ощущают то, как планеты и звезды влияют на нашу повседневную жизнь. Астрологи уверены, что точно так же они влияют и на страны, и на города. Астролог Мария Онищенко рассказала изданию Inforesist, что она очень обеспокоена судьбой Киева, в мэры которого баллотируются сразу три популярных и известных Рака — Сергей Притула, Андрей Пальчевский и сам действующий глава столицы — Виталий Кличко.


«Сочетания энергий в случае людей, рожденных под знаком зодиака Рак, и Киева — прямо противоположные. Городом управляет Солнце. Солнце светит днем, это яркость, это лидерство, мэром должен быть человек-лидер, который проявляет свои творческие таланты, свою всю харизму, натуру, чтобы видно было. Человек, который станет и поведет за собой», — сказала астролог.

Мария Онищенко уверена, что именно из-за несовпадения энергий Киева и знака зодиака Рак, который уже управляет столицей или же хочет получить над ней власть, киевлянам не стоит надеяться на улучшение условий жизни.

«У Рака лунная энергия — прямо противоположная Солнцу. Это успокоить, пообещать, обнадежить, сказать, что все будет хорошо. Это не лидерская энергия, это прямо противоположная энергия. Раки — это не те люди, которые поведут за собой, которые будут защищать и благодетельствовать. Открытая забота — например, повысить пенсии, сильно улучшили условия жизни — это не энергия Луны, это не про Раков», — рассказала астролог.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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