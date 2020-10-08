Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украину вычеркнули из ответственных за войну на Донбассе, — Кравчук

Украину вычеркнули из ответственных за войну на Донбассе, — Кравчук

Украину вычеркнули из ответственных за войну на Донбассе, — Кравчук

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался об итогах саммита Украина ЕС 6 октября. Так, он отметил важность того, что в Брюсселе уже не возлагают на Украину равную с Россией ответственность за войну на Донбассе.

«Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили об ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается — односторонняя ответственность. Это очень важно», — сказал Кравчук в интервью Радио Свобода.

Также отмечено, что в итоговой резолюции саммита «впервые как для таких документов» нашли отражение развитие экономических связей, промышленный «безвиз» и кибербезопасность.

«Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрят на Украину», — считает первый президент.

Напомним, ранее итоги саммита подвел президент Владимир Зеленский.

Фото rada.gov.ua

237 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам WorldSkills
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew Dragon
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick Girls»
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и выполнении полетов
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и

Топ на сегодня

Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4 детсада, построенных на средства инвесторов
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта

Еще по теме

Первый президент Украины рассказал, как остановить войну на Донбассе
Экс-президент Кравчук оценил шансы Украины отвоевать Донбасс и Крым
Путин готовится к масштабной атаке на Украину, — Кравчук
Бывший президент Украины сделал громкое заявление о войне на Донбассе