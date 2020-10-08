Украину вычеркнули из ответственных за войну на Донбассе, — Кравчук

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался об итогах саммита Украина ЕС 6 октября. Так, он отметил важность того, что в Брюсселе уже не возлагают на Украину равную с Россией ответственность за войну на Донбассе.

«Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили об ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается — односторонняя ответственность. Это очень важно», — сказал Кравчук в интервью Радио Свобода.

Также отмечено, что в итоговой резолюции саммита «впервые как для таких документов» нашли отражение развитие экономических связей, промышленный «безвиз» и кибербезопасность.

«Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрят на Украину», — считает первый президент.

Напомним, ранее итоги саммита подвел президент Владимир Зеленский.

Фото rada.gov.ua