Умер избитый кандидат в депутаты от ОПЗЖ
Сегодня, 12:00 Алексей Вольцев
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»
В Хустском районе Закарпатской области умер избитый 4 октября кандидат в депутаты в Вышкивскую ОТГ от «Оппозиционной платформы — За життя» Павел Седляр.
Как сообщает «Перший.com.uа», на Седляра напали, когда он заходил в магазин — парень в балаклаве несколько раз ударил его в лицо. Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
Накануне ночью ему стало плохо, Павла Седляра доставили в больницу, где он и скончался.
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay.1131 Сделайте "ФАКТЫ"
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По материалам: fakty.ua