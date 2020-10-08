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Умер избитый кандидат в депутаты от ОПЗЖ

Умер избитый кандидат в депутаты от ОПЗЖ

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Хустском районе Закарпатской области умер избитый 4 октября кандидат в депутаты в Вышкивскую ОТГ от «Оппозиционной платформы — За життя» Павел Седляр.

Как сообщает «Перший.com.uа», на Седляра напали, когда он заходил в магазин — парень в балаклаве несколько раз ударил его в лицо. Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Накануне ночью ему стало плохо, Павла Седляра доставили в больницу, где он и скончался.

Изображение Annabel_P с сайта Pixabay.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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