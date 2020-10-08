В центрах непрерывного повышения профмастерства педагоги получат самые актуальные знания

Алексей Вольцев

В открываемых по всей стране центрах непрерывного повышения профмастерства педагогов всё соответствует самым современным требованиям и запросам: от оборудования и интерьера до методов и тем преподавания, среди которых «Здоровьесберегающая грамотность», «Читательская грамотность», «Финансовая грамотность», «Математическая грамотность», «Цифровая грамотность», «Естественно-научная грамотность», «Новые профессии: перспективное планирование индивидуальных траекторий обучающихся», «Современные технологии воспитания».

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» на днях открылись центры непрерывного повышения профмастерства педагогов в Красноярске, Челябинске и Краснодаре. В прошлом году было создано 45 таких центров по всей стране, новые откроются также и в этом году. В красноярском центре, на создание которого потратили более 75,5 миллиона рублей, имеются пять многофункциональных аудиторий, два лектория, медиатека, помещения для проектной деятельности и групповой работы (коворкинг), преподавательская. Все аудитории оформлены в едином стиле и оснащены современным оборудованием – интерактивными досками, видеостенами и т.п.

Здесь будут проходить мастер-классы, воркшопы и тренинги для учителей по следующим тематическим модулям: «Как решать конфликты в школе», «Как работать с жалобами родителей», «Ментальная математика», «Программирование», «Проектная работа со школьниками», «Финская методика обучения», «Как повысить концентрацию ребёнка на уроке» и т.д. Уже сейчас педагогами подано свыше 2,5 тысячи заявок. Планируется, что к 2024 году курсы профессионального мастерства пройдут 50% педагогических работников края. Повысить свою квалификацию смогут теперь и учителя Челябинской области.

В регионе и по всей стране внедряется цифровая образовательная среда, школы получают современное оборудование, требующее новых методов работы. Научиться им учителя смогут в открывшемся центре непрерывного повышения профмастерства.

По словам его руководителя Александра Машукова, на каждый проект, группу или отдельный образовательный маршрут педагога в центре будет подбираться свой преподавательский состав. Каждый учитель сможет повышать свой профуровень по индивидуальному плану. Здесь же педагоги региона смогут усовершенствовать свои навыки в таких направлениях работы, как профилактика конфликтов, коррекция нежелательного поведения учеников, работа с одарёнными детьми, умение концентрировать внимание школьников, приобретение навыков в использовании нового оборудования в образовательных центрах «Точка роста».

«Каждая из рабочих зон оборудована видеокамерами широкого обзора, поэтому мы сможем включить в образовательное событие неограниченное количество участников», – говорит Александр Машуков.

Он надеется, что центр станет точкой притяжения для профессиональных ассоциаций. Здесь они смогут обмениваться опытом и лучшими практиками.

В Краснодарском крае также открыт центр непрерывного повышения профмастерства педагогов, в котором уже в этом году будет обучаться порядка 2 тысяч учителей, причём по индивидуальным образовательным маршрутам. Здесь также будут презентоваться лучшие педагогические практики всероссийского и регионального уровней.

Одним из направлений работы центра станет внедрение модели наставничества в образовательных организациях края, обучение управленческих команд, реализация программ дополнительного профессионального образования.

Справочно Центры непрерывного повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов Минпросвещения России – среда дополнительного образования для педагогов на основе диагностики профессиональных компетенций и анализа запросов. Деятельность центров направлена на непрерывную актуализацию и расширение профессиональных знаний, удовлетворение образовательных потребностей и запросов, подготовку к выполнению новых видов профессиональной деятельности, внедрение современных образовательных технологий.