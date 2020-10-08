Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Киеве лазерным шоу поздравили Путина с днем рождения

В Киеве лазерным шоу поздравили Путина с днем рождения

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Активисты устроили под посольством Российской Федерации в Украине акцию «Минус год жизни», которую приурочили ко дню рождения Владимира Путина. Напомним, ранее он уже получил «поздравление» от известного российского поэта.

Организатор — «Агентство развития демократии и информационных свобод» — назвало целью акции «привлечение внимания к действиям и политике России как государства-агрессора, которое осуществляет акты террора по всему земному шару».

Видео показал ресурс Украина сейчас.

7 октября 2020 года Путину исполнилось 68 лет. В 2020 году россияне проголосовали за его «пожизненный президентский» статус.

613 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Как нумерология поможет узнать самые важные годы вашей жизни
Как нумерология поможет узнать самые важные годы вашей жизни
Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
В центре Степанакерта гремят взрывы
В центре Степанакерта гремят взрывы
Шойгу поговорил с министрами обороны Армении и Азербайджана
Шойгу поговорил с министрами обороны Армении и Азербайджана
Эксперт: после выборов может встать вопрос о смене лидеров ЛДПР и КПРФ
Эксперт: после выборов может встать вопрос о смене лидеров ЛДПР и КПРФ
В Оренбургской области подвели итоги проекта «Workshop» – школа «Полигон безопасности Оренбуржья»
В Оренбургской области подвели итоги проекта «Workshop» – школа
В Пермском крае родители смогут следить за успеваемостью детей через смартфон
В Пермском крае родители смогут следить за успеваемостью детей через
В Ташкент прибыла группа российских преподавателей-русистов
В Ташкент прибыла группа российских преподавателей-русистов
Новая абхазская оппозиция «не будет бегать с рупорами» вокруг правительства
Новая абхазская оппозиция «не будет бегать с рупорами» вокруг
Певица Келли Роуленд ждет второго ребенка
Певица Келли Роуленд ждет второго ребенка
Взрывы боеприпасов, пуск "Циркона", почему Путин не пьет пиво: о чем пишут в Телеграме 7 октября
Взрывы боеприпасов, пуск "Циркона", почему Путин не пьет пиво: о чем
Netflix обвинили в продвижении "непристойных материалов с участием детей"
Netflix обвинили в продвижении "непристойных материалов с участием

Топ на сегодня

В Москве за сутки от Covid-19 умер 41 человек
В Москве за сутки от Covid-19 умер 41 человек
Пашинян: Россия гарантировала поддержку Армении в случае нападения
Пашинян: Россия гарантировала поддержку Армении в случае нападения
В России могут лечить COVID-19 по примеру Трампа, считает эксперт
В России могут лечить COVID-19 по примеру Трампа, считает эксперт
Путин оценил работу правительства в период пандемии
Путин оценил работу правительства в период пандемии
Нобелевскую премию по физике вручили за исследование черных дыр
Нобелевскую премию по физике вручили за исследование черных дыр

Еще по теме

Путина поздравили с днем рождения 11 президентов
«С днем рождения, защитник Путин»: сирийцы поздравили главу РФ
25-метровый флаг Украины запустили в небо над оккупированным Крымом (фото, видео)
В Киеве подняли огромный флаг Украины: эксклюзивные фото и видео