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В коррекционных школах Калининградской области открыли учебные мастерские

В коррекционных школах Калининградской области открыли учебные мастерские

Новые образовательные пространства открылись в школах-интернатах № 1 и 7 Калининградской области, сообщает Министерство образования Калининградской области. 

Они появились в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В новых мастерских дети с ограниченными возможностями здоровья смогут попробовать свои силы в разных профессиях и получить специальности, востребованные на рынке труда.

В школе-интернате № 7 теперь изучают растениеводство, кулинарное дело, клининг и реставрационно-декоративное дело. Также ребята посещают кабинет робототехники. В мастерской «Школа шитья и дизайна домашнего интерьера» они помогают декорировать помещения. 

В школе-интернате № 1 открылись лаборатория «Мехатроника и пищевая индустрия», мастерская «Кухонное дело» и кабинет «Слесарное дело». Также в образовательной организации появились площадка с имитатором укладки черепицы, где ребята учатся строить дома, и павильон утилизации бытовых отходов, где изучают раздельный сбор мусора.

Мастерские в школах-интернатах стали частью единого регионального центра технологических практик «ТехноПрофи». Его задача  – дать возможность детям с ограниченными возможностями здоровья получать знания, приобретать новые навыки, освоить профессию. 

Сегодня в системе образования Калининградской области насчитывается 4,5 тысячи детей с ОВЗ. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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