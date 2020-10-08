В Совфеде предложили дополнить законопроект о правительстве
Сегодня, 03:30 Влада Некрасова
Комитет Совета Федерации по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если представленная президентом в Совфед для консультаций кандидатура силового министра не нашла поддержки сенаторов.
"Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагается также предусмотреть механизм дальнейших действий в случае, если Совет Федерации не поддерживает представленную президентом Российской Федерации кандидатуру", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
По материалам: ria.ru