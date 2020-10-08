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В Совфеде предложили дополнить законопроект о правительстве

В Совфеде предложили дополнить законопроект о правительстве
Комитет Совета Федерации по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если представленная президентом в Совфед для консультаций кандидатура силового министра не нашла поддержки сенаторов.

"Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагается также предусмотреть механизм дальнейших действий в случае, если Совет Федерации не поддерживает представленную президентом Российской Федерации кандидатуру", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

# Политика
По материалам: ria.ru

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