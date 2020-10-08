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В высокогорном дагестанском селе выясняют, откуда к ним прилетел снаряд

В высокогорном дагестанском селе выясняют, откуда к ним прилетел снаряд

В Агульском районе Дагестана пастухи нашли воронку от снаряда, звук взрыва от которого местные жители услышали несколько дней назад.

Жители села Чираг почувствовали сильный гул, передает РИА «Дагестан». Селяне подумали, что это могут быть звуки грома. Пастухи нашли в окрестностях села на склоне горы большую воронку.

По словам главы Агульского района Закира Каидова, сейчас на место находки поехали глава села Чираг и местный участковый. Они привезут в райцентр найденные обломки, сделают фотографии и передадут компетентным органам.

В социальных сетях предполагают, что это обломки от снаряда из зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Хотя, надо отметить, что село Чираг находится далеко от зоны боевых действий и от самой границы с Азербайджаном.

Как уточняет портал «Будни Кавказа», от взрывной волны дома жителей Чираг зашатались как от подземного толчка. Сработала сигнализация припаркованных автомобилей. Несколько сельчан направились к месту взрыва. Это недалеко от одной из животноводческих ферм ближе к границе с Дахадаевским районом. Они увидели воронку диаметром 15−20 метров. Глубина воронки — примерно два метра. Вокруг ямы выжженная трава, разбросаны осколки, предположительно, от ракеты.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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