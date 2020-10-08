Викторию Короткову бросил женатый бизнесмен после смертельного ДТП

Анастасия Иванова

Кажется, в жизни одной из самых красивых девушек страны Виктории Коротковой наступила темная полоса. Два дня назад девушка насмерть сбила перебегающего пешехода в центре Москвы на Кутузовском Проспекте, но на этом испытания не заканчиваются. Бизнесмен Рагим Шамшылов, с которым Виктория встречалась последние полтора года, бросил возлюбленную. Более того, теперь всячески отрицает лав-стори. «Я дал ей поездить, никакой связи у нас не было» — рассказал мужчина

«Рагим женат. У него супруга, он счастлив в браке, с Викторией никогда не встречался, просто дал погонять ей свой «Гелентваген» через доверенность» — подтвердили друзья Рагима Шамшылова изданию Вокруг Тв.

Шамшылов с супругой

Шамшлылова и Короткову никогда вместе не видели, поэтому утверждать на сто процентов, что между ним был бурный роман, мы не можем. Но, как вы думаете, можно ли устоять перед такой эффектной красоткой, как Виктория?

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