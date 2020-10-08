Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Викторию Короткову бросил женатый бизнесмен после смертельного ДТП

Викторию Короткову бросил женатый бизнесмен после смертельного ДТП

Кажется, в жизни одной из самых красивых девушек страны Виктории Коротковой наступила темная полоса. Два дня назад девушка насмерть сбила перебегающего пешехода в центре Москвы на Кутузовском Проспекте, но на этом испытания не заканчиваются. Бизнесмен Рагим Шамшылов, с которым Виктория встречалась последние полтора года, бросил возлюбленную. Более того, теперь всячески отрицает лав-стори. «Я дал ей поездить, никакой связи у нас не было» — рассказал мужчина


«Рагим женат. У него супруга, он счастлив в браке, с Викторией никогда не встречался, просто дал погонять ей свой «Гелентваген» через доверенность» — подтвердили друзья Рагима Шамшылова изданию Вокруг Тв.


Шамшылов с супругой

Шамшлылова и Короткову никогда вместе не видели, поэтому утверждать на сто процентов, что между ним был бурный роман, мы не можем. Но, как вы думаете, можно ли устоять перед такой эффектной красоткой, как Виктория?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Армия Карабаха заявила о возобновлении боев на линии соприкосновения
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Чешский евродепутат назвал словенцев "оппортунистическими свиньями"
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Президент Киргизии: сделаю все для выхода из политического тупика
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам WorldSkills
Состоялся открытый вузовский отборочный чемпионат РГППУ по стандартам
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Центробанк предупредил о рисках перегрева на ипотечном рынке
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew Dragon
Названа дата первого полета российского космонавта на SpaceX Crew
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
BTS и BLACKPINK в топе среди фанатов К-Рор в российском Spotify
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick Girls»
«Как проститутка» — Jennie из Blackpink вырежут из клипа «Lovesick
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
СМИ выяснили, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Создателей "Спутника V" предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и выполнении полетов
Крушение Ан-26. Комиссия установила грубые нарушения в организации и

Топ на сегодня

Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Архив семьи Фаберже был передан Музеям Московского Кремля
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Студия "Союзмультфильм" создаст полнометражный фильм о Чебурашке
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
Тэхён показал фанатам, как добиться своей мечты на примере игры «UNO»
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4 детсада, построенных на средства инвесторов
За 9 месяцев 2020 года в ТиНАО г. Москвы введено в эксплуатацию 4
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта
Алиев: Баку вернётся за стол переговоров после военный фазы конфликта

Еще по теме

Егор Крид и Дарья Клюкина не поддержали Викторию Короткову после ДТП
Виктории Коротковой грозит до 5-ти лет тюрьмы
«Виктория Короткова находится в СИЗО» — новые подробности ДТП
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман развелись