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VIP-туры на Алтай – на пике популярности

VIP-туры на Алтай – на пике популярности

Этим летом и осенью спрос на элитный турпродукт и VIP-размещение в на Алтае многократно перекрыл показатели аналогичного периода 2019 года. Стоимость премиального отдыха здесь может доходить до нескольких миллионов рублей. 

В Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности «Вестнику АТОР» рассказали о спросе в VIP-сегменте этой осенью. По информации ведомства, спрос на премиальный отдых в регионе в условиях пандемии и введенных ограничительных мер «многократно повысился».

«Доля  VIP-сегмента на направлении  традиционно высока. В этом году в люксовых объектах и Алтайского края, и Республики Алтай с момента снятия ограничений летом сразу возникла «суперзагрузка»», – подтверждают в Национальном туроператоре АЛЕАН.

По данным федеральных и местных туроператоров, VIP-туры на Алтай активно бронируются сейчас на осень и зиму.

«Наибольшим спросом у «люксовых» туристов на Алтае cейчас пользуются периоды осенних каникул, новогодние праздники», – сообщают специалисты туроператора PEGAS Touristik.


VIP-КЛИЕНТЫ ИДУТ В ТУРФИРМЫ

«Премиальные клиенты предъявляют высокие требования к отелям, виллам и гостиницам, территориально спрос привязан к тем местам, где данные объекты расположены. Также в составе VIP-турпродукта всегда доступен вертолёт, который с минимальными временными затратами доставляет гостей от отелей как к основным аттракциям, так и к труднодоступным удалённым объектам показа», – рассказали в Управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

«Очень часто VIP-туры в регион привязаны к каким-либо личным событиям клиентов – дни рождения, юбилеи, памятные даты и т.д.»,  – уточняют в Управлении туризма Алтайского края. Специалисты ведомства отмечают, что  VIP-клиенты на Алтае, как правило, самостоятельно не бронируют туры, они целенаправленно выбирают туроператора для запросов высокого уровня.

 VIP-клиенты на Алтае, как правило, самостоятельно не бронируют туры, они целенаправленно выбирают туроператора для запросов высокого уровня.

«Такие туристы выбирают проверенные компании, с которыми они работали многократно в течение долгого времени, зарекомендовавшие себя как надёжные партнёры в организации деловых и частных поездок. Работая с заказчиками VIP-уровня, туркомпании не контактируют с ними напрямую, а взаимодействуют с их помощниками, ассистентами, личными менеджерами, которые по поручению и под запросы руководителя помогают организовать поездку»,  – ссылаясь на данные местных принимающих туроператоров, рассказывают в Управлении по туризму Алтайского края.

Тот факт, что VIP-клиенты не склонны к самостоятельному бронированию, а предпочитают обращаться в турфирмы, подтверждают и в PEGAS Touristik.  

«Да, люксовые клиенты идут к туроператорам, так как мы предлагаем полный пакет с трансфером, что очень важно, так как расстояния на Алтае большие. Самостоятельно бронируют местные отели чаще всего туристы из ближайших к Алтаю регионов», – рассказывают специалисты PEGAS Touristik.

«Все VIP запросы на Алтай, как правило, очень нестандартны и включают в себя помимо проживания очень много компонентов и дополнительных опций, и все это требует участия опытного специалиста туристической компании. Специфика алтайского направления подразумевает серьезную работу с местными партнёрами – DMC, устойчивые отношения с отелями высокого класса, спрос на которые серьезно превышает предложение», – добавляют в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

Там уточняют, что часть VIP-туристов на Алтае предпочитает брать у туроператора наземное размещение, а все активности бронируют через местные туристические агентства, другая часть полностью доверяет все бронирование пакета туроператору.


ОТКУДА И КУДА ЛЕТЯТ VIP-ТУРИСТЫ

Согласно краевой статистике, основной поток туристов на Алтай в VIP-сегменте в этом году идет из Москвы и Санкт-Петербурга. Но не только.

«Также высокий прирост премиальных запросов в этом году отмечен со стороны соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, но на период пандемии вернувшихся на родину», – отмечают в управлении по туризму Алтайского края.

Высокий прирост премиальных запросов в этом году отмечен со стороны соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, но на период пандемии вернувшихся на родину

В АЛЕАН рассказывают, что помимо Москвы и Петербурга есть запросы на Алтай от VIP-клиентов из крупных городов-миллионников – Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Тюмень, Пермь, Красноярск.  До пандемии на Алтае высока была также и доля VIP туристов из Казахстана, отмечают в АЛЕАН.  

Главные аэропорты прибытия VIP-туристов на Алтай – Барнаул и Горно- Алтайск, сюда летают все ведущие авиакомпании, эти аэропорты принимают и частные джеты. «В этом году основной «удар» бизнес-авиации принял на себя Горно-Алтайск», - говорят в АЛЕАН.

Осенью у всех федеральных туроператоров пользуются высоким спросом регулярные рейсы в Барнаул. А у PEGAS Touristik пакетные туры на Алтай сейчас реализуются и на базе полетной программы авиакомпании Nordwind до Новосибирска (до 27.03.2021 г.)


СКОЛЬКО СТОЯТ VIP-ТУРЫ НА АЛТАЙ

По данным местных туроператоров, а зависимости от предпочтений, программы и состава группы гостей стоимость VIP-тура на Алтай этой осенью может доходить до нескольких миллионов рублей.

Стоимость VIP-тура на Алтай этой осенью может доходить до нескольких миллионов рублей.

У PEGAS Touristik минимальная стоимость «простого» турпакета с перелетом и проживанием (7 ночей) на двух человек в отеле 5* на Алтае (питание – завтраки) составляет сейчас 100 308 рублей для заезда в середине октября.

У Национального туроператора АЛЕАН стандартный средний чек VIP-тура на Алтай (продолжительность тура 5 дней/ 6 ночей, перелет бизнес-классом, проживание в объекте высокого уровня размещения, вертолетная прогулка продолжительностью 3-4 часа, индивидуальный рафтинг) находится в районе 750 000 р.    


КАКИЕ VIP-ОБЪЕКТЫ ПОПУЛЯРНЫ НА АЛТАЕ

По данным Управления по туризму и курортной деятельности Алтайского края, осенью и зимой туристы наиболее часто выбирают здесь размещение на курорте «Белокуриха», в игорной зоне «Сибирская монета». Посещают туристы и новый курорт «Белокуриха Горная», где уже действуют несколько туристических объектов (например, современный горнолыжный комплекс «Мишина гора»).

Туристы VIP-уровня также часто включают в свои маршруты по Алтаю археологический комплекс «Денисова пещера» и озеро Светлое в Советском районе. 

Туристы VIP-уровня также часто включают в свои маршруты по Алтаю археологический комплекс «Денисова пещера» и озеро Светлое в Советском районе. На этом озере, также называемом «Лебединым» каждый год можно наблюдать зрелище удивительной красоты – сюда слетаются на зимовку до 1000 белоснежных лебедей-кликунов и более 2500 уток.

Если брать и Алтайский край, и Республику Алтай, то в ТОП-3 отелей сегментов VIP и «люкс», которые наиболее часто выбирают туристы в этом году, у туроператора PEGAS Touristik входят Altay Village Teletskoe Resort 5*, Altai Palace Отель-казино 4*, Altay Resort (природно-оздоровительный комплекс) 5*

В ТОП-5 объектов VIP-уровня на Алтае  у клиентов Национального туроператора АЛЕАН в этом году вошли, помимо уже упомянутого Altay Village Teletskoe Resort 5*, также Cosmos Collection Altay Resort 5, Altay Sense   (входит в сеть эко-отелей Cedar Grass), бизнес-отель «Россия» (Белокуриха) и отель «Корона Алтая».

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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