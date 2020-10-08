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Жесткий карантин — катастрофа для экономики: Степанов обратился к украинцам

Жесткий карантин — катастрофа для экономики: Степанов обратился к украинцам

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, где за последние сутки количество инфицированных коронавирусом превысило 5 тысяч человек и около тысячи госпитализаций, необходимо ужесточать карантин, что станет катастрофой для нашей экономики. Об этом в видеообращении заявил министр здравоохранения Максим Степанов.


Степанов уточнил, что сейчас многие страны идут по этому пути, но их экономики более подготовлены, чем украинская. Он напомнил, что подобная ситуация была весной в Испании и Италии, когда медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки.

В Украине уже сейчас занята ковид-больными 21 тысяча коек. Минздрав начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19, отметил Степанов.

Он в который раз призвал украинцев быть более ответственными — носить маски, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, чтобы замедлить распространение заболевания и уменьшить нагрузку на больницы и медиков.

Министр также напомнил об опасности проведения массовых мероприятий, которые проходят в некоторых городах Украины.


Напомним, полиция Харькова открыла уголовное производство в связи с нарушением карантинных норм, после выступления народной артистки Украины Ирины Билык перед студентами 5 октября.

Фото скриншот facebook.com/maksym.stepanov.official

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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