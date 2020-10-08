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Зубная паста в помощь хозяйке

Зубная паста в помощь хозяйке

Зубная паста есть в доме каждого человека, все люди чистят зубы. Я хочу вам раскрыть небольшие секреты, оказывается зубной пастой можно облегчить жизнь. Люди придумали множество лайфхаков, которые помогут любому человеку.

 Нередко такое происходит, когда гладишь одежду и не соблюдаешь температурный режим. Одежда прогорает, а также на утюге остаются кусочки материала. Удалить их очень сложно, но в этом нам поможет зубная паста. Просто нанесите зубную пасту на подошву утюга, а затем протрите влажной тряпочкой. Это поможет вам сохранить деньги, ведь вам не придется покупать специальное средство для чистки.

Все хозяйки хотят, чтобы их сантехника и плитка в ванной идеально блестели. В этом нам поможет зубная паста. Нанесите зубную пасту на маленькую тряпку и натрите поверхности, которым хотите придать блеска. Это не займет много времени, но ваша сантехника будет блестеть.


Серебро часто теряет свой естественный блеск, оно темнеет. Чтобы вернуть ему первоначальный вид, достаточно протереть изделие мягкой тряпочкой с зубной пастой, а затем промыть водой.

Если вы разбили телефон или какой-нибудь другой гаджет, не стоит отчаиваться, трещины можно замаскировать до тех времен, пока вы не купите новый экран. В этом нам поможет незаменимая зубная паста. Нанести зубную пасту на экран, а затем протрите мягкой тряпкой, трещины спрятаны.

Зубная паста помогает в борьбе со старыми загрязнениями, для этого возьмите пол-ложки зубной пасты и ложечку 3 процентной перекиси водорода, смешайте, а затем нанесите на пятно. Дайте ему немного помокнуть, затем просто положите вещи в стирку. От пятна ничего не останется.

Зубная паста может помочь от запотевания стёкол. Эта проблема часто встречается у автомобилистов. Для этого нужно обработать стекло зубной пастой, а затем вытереть его насухо. После такой обработки зубной пастой, проблемы запотевания у вас больше не возникнет.

Зубная паста поможет вернуть белизну подошве старых кроссовок, для этого нанесите ее на зубную щетку и тщательно потрите подошву. Также эта волшебная паста может очистить клавиши пианино. Нанесите на мягкую тряпку немного пасты и тщательно протрите. Клавиши будут белыми, как раньше.

Вот такие простые советы смогут облегчить вашу жизнь и сэкономить ваше время. Думаю, у вас не возникнет проблем с решением, куда же потратить его.

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По материалам: planktons

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