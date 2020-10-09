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11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

11 октября все банкоматы "ПриватБанка" будут заблокированы: что происходит

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В ночь на воскресенье 11 октября в Украине не будут работать банкоматы ПриватБанка, его терминалы самообслуживания и POS-терминалы. В банке предупредили, что будут не доступны сервисы «Приват24» для физлиц и бизнеса, а также транзакции по платежным карточкам.

В компании объясняют, что с 00.30 до 7.30 11 октября будут проводить технические работы по обновлению процессинга. После перезагрузки системы операции по картам снова будут доступны.

Обновить систему в банке решили в преддверие периода, когда увеличивается покупательская активность и количество операций по платежным картам. Работы такого типа в банке проводились в октябре 2018 года и в январе 2019 года,

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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