Академик Евгения Васильева, налоговый разрыв в США, всеобщая декарбонизация: о чем пишут в Телеграме 8 октября

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор постов популярных телеграм-каналов о том, что произошло в мире 8 октября.

Канал "Толкователь" пишет о новой работе экономиста Габриэля Цукмана, который проанализировал налоговые ставки в США с 1950 по 2018 год и на графике показал, какие категории сколько платят налогов. Из диаграммы можно понять, что налоговая нагрузка на самые необеспеченные слои населения к 2018 году поднялась до максимума за 70 лет, а вот самые богатые американцы стали отчислять по сравнению с серединой прошлого века в 3 раза меньше. В этом авторы канала видят одну из главных причин напряженности в американском обществе.

Скотланд-Ярд выплатил компенсацию 26-летнему англичанину, отцом которого оказался офицер полиции, работавший под прикрытием. Как сообщает канал "Коза кричала", в конце 80-х Боб Робинсон внедрился в ряды радикальных активистов, "превратился в безбашенного революционера и патлатого хиппи с горящим взором" и даже завел себе женщину в этой среде, от которой у него и появился ребенок. Когда операция была завершена, Боб пропал из жизни сына. Тот вырос, все узнал и подал в суд, сославшись на тяжелую психическую травму, и в итоге добился своего.

Фонд "Институт экономики города" опубликовал отзыв на проект закона о так называемой "всероссийской реновации", пишет канал "Домострой". Эксперты пришли к выводу, что закон позволит местным властям объявить любую часть населенного пункта подлежащей комплексному развитию территории, не учитывая мнение жителей. Таким образом будет узаконен полный произвол региональных и муниципальных властей. Особо уязвимой категорией по этому закону становятся владельцы индивидуального жилья, дачных домов и гаражей, которые смогут рассчитывать лишь на выкуп их владений по цене ниже рыночной. Комиссией в сфере жилищной политики общественного совета Минстроя (куда входит фонд) было принято решение не поддерживать документ в нынешнем виде и создать рабочую группу по его кардинальной доработке.

Крупнейшие потребители российских энергоресурсов ЕС и КНР форсируют декарбонизацию, пишет канал "Высокое напряжение". Добывающие компании Shell и BP намерены стать углеродно нейтральными к 2050 году, ту же цель ставит Total для своих подразделений в Европе. Они собираются постепенно переходить на водород, при сжигании которого не вырабатывается углекислый газ. России рано или поздно придется адаптироваться к этой тенденции, уверены авторы канала, но пока для этого лишь создается задел. Например, с 2022 года вводится углеродный налог, а Минэнерго разработало план развития водородной отрасли до 2024 года, пока без особой конкретики. Ясно лишь, что ключевые роли в этом будут играть "Росатом", "Газпром" и НОВАТЭК.

Евгения Васильева, главная фигурантка дела "Оборонсервиса", стала почетным академиком Российской академии художеств, сообщает канал Mash. Навыками она овладела за время пребывания под домашним арестом и теперь официально именуется художником.

Канал "Лось (19,6)" обратил внимание на публикацию Facebook-аккаунта "Добро пожаловать в КНДР", который молчал с 2016 года. Автор этой страницы, называющий себя Ким У До, рассказал, что не писал, потому что 3 года находился с семьей в специальном трудовом учреждении, где ему "очень понравилось". Теперь Ким пообещал вновь начать "прославлять свою великую страну".