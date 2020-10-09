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Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера

Банк "Траст" прокомментировал арест своего топ-менеджера
Арест первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова стал неожиданным и неприятным событием, теперь банку придётся скорректировать ряд бизнес-процессов, но его задачи в целом решаются, заявили РИА Новости в пресс-службе "Траста".

Пресненский суд Москвы ранее в пятницу арестовал Хабарова, подозреваемого в мошенничестве. Срок ареста установлен до 30 ноября. По данным адвоката топ-менеджера, у Хабарова после обвинений его бывшим деловым партнером Александром Богатиковым в похищении 900 миллионов рублей прошли обыски в рамках уголовного дела, его вызвали на допрос в Следственный комитет, после чего он был задержан.

"Для банка непрофильных активов это крайне неожиданное и неприятное событие. Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения", - отметили в "Трасте".


В пресс-службе подчеркнули, что Хабаров играет одну из ключевых ролей в деятельности "Траста". "Нам придётся скорректировать ряд бизнес-процессов. Тем не менее, задачи, которые стоят перед банком непрофильных активов, решаются и будут решаться в соответствии с намеченными планами несмотря на происходящее", - добавили в банке.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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