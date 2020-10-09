Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области

Влада Некрасова

Инаугурация избранного губернатора Архангельской области Александра Цыбульского состоялась в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Трансляция церемонии велась на странице правительства региона. Руководитель заксобрания Архангельской области Екатерина Прокопьева передала Цыбульскому официальный символ губернатора региона - цепь с подвеской. Цыбульский принес присягу на верность жителям области, обещал охранять их права и работать на благо и в интересах населения области.