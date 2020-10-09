Демпартия США намерена проверить психическое здоровье Трампа

Алексей Вольцев

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и конгрессмен-демократ Джейми Раскин готовят законопроект о формировании комиссии, которая должна оценить физическое и психическое состояние здоровья президента Дональда Трампа.

На основании выводов комиссии Конгресс должен сделать вывод о том, может ли президент Соединенных Штатов быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности. Такие права представлены Конгрессу поправкой к конституции, которая позволяет отстранять президента от должности, если большинство членов кабинета и вице-президент считают его неспособным выполнять свои обязанности.

Предложение о создании комиссии будет внесено Пелоси и Раскиным в пятницу. По словам спикера Палаты, выводы комиссии должны «помочь обеспечить эффективное и непрерывное руководство на самом высоком посту в исполнительной ветви власти».

Сам Трамп в своем твиттере в ответ на инициативу демократов назвал Пелоси «сумасшедшей Нэнси», которую саму надо взять под наблюдение.

Лечащий врач главы государства Шон Конли считает, что Трамп может уже в субботу вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности.

В распространенном администрацией Трампа меморандуме о состоянии здоровья Трампа, заразившегося коронавирусом, говорится, что президент завершил курс лечения от коронавируса, его состояние оставалось стабильным с момента возвращения в Белый дом, и он может вернуться к публичным выступлениям в субботу.