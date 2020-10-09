Детское велокресла – на сиденье или на раму?

Роман Иванов

Трудно найти лучший способ провести время вместе, чем семейные поездки на велосипеде. Активный отдых - это то, чему мы должны учить наших детей с самого детства. Однако, самых маленьких, неспособных самостоятельно крутить педали, приходится перевозить в удобном кресле с надежными ремнями.

Велосипедное сиденье для ребенка на раму или багажник?

Решив взять с собой ребенка на длительную велопрогулку, прежде всего, необходимо позаботиться о его безопасности и комфорте. Самый оптимальный вариант – это использовать велокресло для ребенка, которое даст нам возможность постоянного и тесного контакта с малышом. Существует всего лишь два варианта крепления детского велокресла к велосипеду – на раму (посередине, либо ближе к рулю) или же на багажник (над задним колесом).

Детское сиденье на раме

Длина и угол наклона рамы в конструкции вашего велосипеда абсолютно не помешает перевозить ребенка, используя специальное сиденье. В настоящее время на рынке представлено множество моделей подобных автокресел с креплением на каркас. Такой вариант изначально более удобный для малыша, так как центральная труба рамы, проходящая от одного колеса к другому, частично гасит вибрацию и амортизирует кресло.

Вторым значимым преимуществом подобного сидения является тот факт, что малыш будет всегда у вас перед глазами. Моделей подобных кресел очень много. На сайте интернет-магазина НаВелосипеде.РФ представлен огромный выбор велокресел, которые можно установить непосредственно на раму или даже на руль, что напрямую зависит от модели и конструкции самого велосипеда. Будьте внимательны – сиденья для ребенка на руль ограничены весом малыша в 15 кг, а на раму в 22 кг.

Сиденье для ребенка на багажнике

Отсутствие или наличие багажника ни как не скажется на возможности монтажа самого популярного типа велосипедного кресла для ребенка. Надежное крепление к задней оси велосипеда, наличие надежных ремней для фиксации малыша и ручки для упора руками гарантируют высокий уровень безопасности ребенка.

При использовании подобных велокресел вам не обязательно постоянно смотреть на ребенка. Единственным существенным минусом такого монтажа является невозможность езды по пересеченной местности и неровной дороге. Жесткая конструкция велокресла не обеспечивает никакой амортизации. Однако большим преимуществом этого стандартного решения является то, что таким образом вы сможете перевозить детей старшего возраста весом до 35 кг.