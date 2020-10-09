Директор банка «Траст» задержан по подозрению в мошенничестве

Анастасия Иванова

Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в СК. Об этом заявил его адвокат Владимир Слащев.

«После допроса в СК моего подзащитного Хабарова задержали. Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Хабаров подозревается в мошенничестве. По словам его адвоката, «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Вину Хабаров не признает.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Хабарова допрашивают по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. По его словам, в четверг в рамках этого дела проводились обыски в доме Хабарова.