Для подготовки к «Диктанту Победы» будет запущен цикл просветительских проектов – Ольга Амельченкова

Лидия Мартынова

Для подготовки к акции «Диктант Победы» будет запущен цикл просветительских проектов, сообщила член Центрального штаба ОНФ, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, посвященной итогам международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы – 2020».

«Мы решили запустить цикл просветительских проектов, которые помогут жителям России и других стран подготовиться к «Диктанту Победы». Чтобы это было интерактивно, молодежно, интересно», – сказала Ольга Амельченкова.

Она уточнила, что первым проектом станет международный исторический квест, который посвящен 75-летию Нюрнбергского процесса.

«Он пройдет 21 ноября на площадке YouTube. Мы планируем, что в нем примут участие более 25 тысяч человек. Квест будет транслироваться на нескольких языках», – отметила Ольга Амельченкова.

Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Цель акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. В этом году она пройдет во второй раз.

Организаторы проекта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и другие. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России.

В Год памяти и славы акция прошла в 79 странах мира 3 сентября. Центральной площадкой выступил Музей Победы на Поклонной горе.