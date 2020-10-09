Европе обойдется дороже. Инсайдеры опубликовали цены на новые iPhone 12

Лидия Мартынова

Цена на новые iPhone 12 в Европе будет намного выше, чем в США, следует из-за прайс-листа на смартфоны, опубликованного голландским порталом LetsGoDigital.

Так, самая простая версия компактного iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти обойдется европейскому покупателю в 810 евро – по текущему курсу это примерно 74 тысячи рублей. Цена на базовый iPhone 12 составит 860 евро, iPhone 12 Pro с накопителем 128 ГБ – 1160 евро, а большой iPhone 12 Pro Max стартует с отметки 1260 евро.

В Соединенных Штатах, согласно прогнозам инсайдеров, цена на базовые версии четырех iPhone составит 649, 749, 999 и 1099 долларов соответственно. Однако американская цена обычно указывается без налоговых сборов, которые отличаются от штата к штату.

Apple обычно ближе к странам Евросоюза. Презентация новых iPhone скорее всего состоится 13 октября 2020 года, в продажу смартфоны поступят позже.

Ранее радио Sputnik сообщало, что на iPhone 12 установят сверхпрочное стекло.