Гелендваген Виктории Коротковой: Залог, штрафы и страшная история

Алексей Вольцев

В ночь на 6 октября модель и звезда шоу «Холостяк» Виктория Короткова сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Пока эксперты устанавливают факт виновности девушки, мы проверили её злополучный «Гелик» через Avtocod:

Как уже известно из СМИ, Мерседес-Бенц G500 принадлежит бизнесмену Рагиму Шамшилову. Проверка показала, что машина стоимостью более 10 млн рублей была зарегистрирована совсем недавно — в июне этого года. И за 3 месяца эксплуатации она уже попала в 2 ДТП, а также на ней числятся штрафы и залог. Судя по всему, Виктория – не самый прилежный водитель (если, конечно, все это время на автомобиле передвигалась она). Давайте разбираться.

В недавнем нашумевшем происшествии со смертельным исходом авто получило не сильные повреждения передней части. Также, по данным с фото ДТП, была выпущена подушка безопасности.

Предыдущая же авария случилась буквально двумя месяцами ранее, 12 августа 2020 года. В результате столкновения с другим автомобилем или же чем-то еще «Гелик» тогда впервые «помял» свой внешний вид спереди. Дальше — интереснее. Переходим к штрафам.

61 нарушение ПДД на сумму 59800 рублей! Это же как безнаказанно нужно себя ощущать, чтобы ездить, невзирая на правила? Вопрос риторический. К слову сказать, последний штраф появился в день первого ДТП 12 августа и до сих пор не оплачен. А значит, водитель Гелендвагена (будь то Виктория или Рагим), мог быть виноват в транспортном происшествии.

И вишенка на торте — залог. Похоже, что наикрутейший «гелик» наикрутейшего бизнесмена был куплен в кредит. Машина числится залоговой с 22 мая 2020 года.

В это же время она была куплена. А значит, велика вероятность, что бизнесмен попросту оформил автокредит в банке ВТБ. И, пока он с банком не рассчитается, Мэрседес будет в залоге.

P.S.: после всей этой истории наверняка машину захотят продать. Крашеный Гелендваген (повреждения на передней части, скорее всего, подлежат покраске) с однажды использованной подушкой безопасности попадёт на вторичный рынок. Человек, который решится на такую недешевую покупку, должен убедиться, что машина больше не числится в залоге. Ведь если Рагим Шамшилов перестанет платить долг по сделке, то банк вправе присвоить автомобиль себе.

P.S.2: Если всего за несколько месяцев владения автомобилем его история накопила столько проблем, то напрашивается вопрос. Может быть ДТП со смертью пешехода действительно можно было избежать? Ведь уровень вождения девушки действительно оставляет желать лучшего. Ответ на этот вопрос станет известен после проведения экспертизы.

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